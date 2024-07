Prédio tombado pelo DePAC: novo anexo para abrigar a sede da Coordenadoria Niterói de Bicicleta - Divulgação

Prédio tombado pelo DePAC: novo anexo para abrigar a sede da Coordenadoria Niterói de BicicletaDivulgação

Publicado 18/07/2024 23:43

Niterói - Em visita nesta quinta-feira (18) às obras de restauro do Castelinho do Gragoatá, que irá abrigar a nova sede da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, o prefeito Axel Grael assinou um contrato destinado à manutenção e aprimoramento da malha cicloviária do município. O investimento permitirá uma série de melhorias e reparos essenciais que irão consolidar e ampliar a segurança e a qualidade das ciclovias e ciclofaixas da cidade. As ações de manutenção das vias exclusivas para bicicletas serão orientadas pela coordenadoria.

O contrato prevê a manutenção e melhoria da pintura termoplástica das ciclovias, que oferece maior durabilidade. Também serão recuperados elementos de segregação, com a colocação e reposição de equipamentos para aumentar a segurança dos ciclistas. Reparos em calçadas, rampas, meios-fios e canteiros, também estão garantidos no contrato, assim como a substituição das atuais grelhas para a utilização de modelo mais adequado na malha cicloviária.

Restauro do Castelinho

O Castelinho do Gragoatá está sendo completamente recuperado pela Prefeitura de Niterói. O prédio tombado pelo Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC) ganhará um novo anexo para abrigar a sede da Coordenadoria Niterói de Bicicleta. A praça, em frente, já recebeu reforma e vem sendo chamada de "Praça das Bicicletas", por ser ponto de referência para as atividades voltadas à mobilidade sustentável. O investimento no restauro é de R$ 3 milhões e a obra tem previsão de ser finalizada em 2025.

O Castelinho do Gragoatá foi construído em 1937 e tombado em 1993. Seguiu como propriedade particular até 2022, quando foi desapropriado pela prefeitura com a finalidade de preservar o edifício, fazendo parte dos esforços de revitalização desta área da cidade. Além do restauro de todo o prédio histórico, será construído no local um novo anexo, reduzindo o tamanho do que existe atualmente, de forma a destacar ainda mais o edifício. As portas e janelas estão sendo recuperadas e, em alguns casos, reconstruídas. A fachada e a cobertura estão passando por reforma completa. O projeto prevê acessibilidade universal, com um novo acesso pela Praça da Bicicleta que terá rampas.