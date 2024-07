Evento na UFF: 5º Encontro da Federação Brasileira de Hotelaria e Alimentação (FBHA) - Divulgação

Evento na UFF: 5º Encontro da Federação Brasileira de Hotelaria e Alimentação (FBHA)Divulgação

Publicado 19/07/2024 07:47

Niterói – A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) participou do 5º Encontro da Federação Brasileira de Hotelaria e Alimentação (FBHA) na última quarta-feira (17) na Universidade Federal Fluminense (UFF), localizada na Praia Vermelha, Boa Viagem. O evento foi realizado pela FBHA, entidade de estrutura patronal sindical de segundo grau, representa e congrega os sindicatos de bares, hotéis e restaurantes do Brasil inteiro.

Na abertura o presidente da Neltur, André Bento, falou sobre os avanços da cidade – que vem realizando um trabalho intenso de incentivo às atividades turísticas na cidade. "Niterói avançou muito nos últimos anos e segue uma trajetória de trabalhos significativos de incremento ao turismo. Tivemos avanços com a aprovação da Lei de Hotéis, em 2015, e com a constituição dos polos gastronômicos, gerando renda e movimentando significativamente a economia da cidade", afirmou Bento.

O encontro teve como palestrantes diversas personalidades de vários segmentos, fomentando e agregando ainda mais valor à atividade de turismo. Foram abordados diversos temas importantes para o setor, a partir da visão de profissionais como Jarbas Modesto (Consultor do Serviço Brasileiro de Apoio ao Empreendedorismo – Sebrae); o especialista em Direito do Trabalho e Legislação Social, Ricardo Rielo (também Vice-Presidente da Comissão de Turismo da OAB/RJ e Assessor Jurídico da Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares); e Giovane Gávio (Bicampeão Olímpico do vôlei brasileiro) – que aproveitou a ocasião e apresentou sua palestra ‘Nossas Melhores Versões’.

Além de palestras e apresentações, o encontro teve programação temática, apresentando uma Sessão Plenária e uma Sessão de Negócios.