Niterói: o começo de um canteiro se inicia na limpeza do terreno e, depois, parte para o preparo do solo - Lucas Benevides

Publicado 19/07/2024 19:14

Niterói - Realizando um trabalho de cuidado diariamente, a Prefeitura de Niterói faz a manutenção e o plantio de mudas e plantas por toda a cidade. Responsável por gerir a conservação da área verde urbana, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SECONSER) tem um planejamento especial para esses pontos que embelezam a cidade.

O trabalho de administração dos canteiros envolve tanto um planejamento para expandir esses locais quanto a sua manutenção. Existe também uma programação diária onde cinco equipes da Seconser se dividem entre tarefas de manutenção e execução.

O começo de um canteiro se inicia na limpeza do terreno e, depois, parte para o preparo do solo. Depois, o espaço delimitado ganha uma nova terra e adubo para receber as mudas.As plantas, que são escolhidas de acordo com as suas características individuais, são combinadas com espécies de grama adequadas para cada local. As mudas são produzidas em hortos e viveiros do Estado do Rio de Janeiro. Quando chegam em Niterói, elas ficam armazenadas nos viveiros do Horto do Fonseca e de Itaipu.

Em junho, os agentes da SECONSER fizeram os plantios de 7.567 mudas nos canteiros entre forração, grama, arbustos, árvores e restingas. As ações foram feitas nos hortos de Itaipu e Fonseca, Campo de São Bento, além de Praia de Itaipu, Viradouro, Praça de Santa Bárbara, Avenida Rui Barbosa e Piratininga. Entre as espécies plantadas estão: clusia, pitanga, lírio, croton, azaleia, araçá, quaresminha, jasmim do caribe, tumbérgia, clorofito e moreia.

O ritmo do trabalho é constante. No mês anterior, as equipes realizaram cerca de 11.500 plantios de espécies de forrações, arbustos, palmeiras e árvores em canteiros ajardinados. As equipes percorreram bairros como o Centro, Icaraí, Engenho do Mato, São Francisco e mais.