As missões dos barcos autônomos duram até sete horas e os pesquisadores trabalham para aumentar a autonomia - Divulgação

Publicado 19/07/2024 19:21

Niterói – Um veleiro (F-Boat) e um catamarã (Innoboat) autônomos, movidos com energia limpa, estão sendo utilizados para coletar e monitorar a qualidade da água da Baía de Guanabara em Niterói. As embarcações foram desenvolvidas através do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), parceria entre a Prefeitura de Niterói e a Universidade Federal Fluminense (UFF).

Os barcos são controlados por telemetria e controle remoto. Eles são capazes de fazer um mapeamento detalhado sobre as condições da água da Baía de Guanabara em Niterói com informações sobre PH, turbidez, oxigenação, coliformes e temperatura. Estes dados são enviados para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que está elaborando uma grande base de informações sobre a qualidade da água.

Além das duas embarcações, o projeto terá em breve mais um catamarã, que está em fase de montagem. Os barcos autônomos são capazes de fornecer informações sobre locais pouco ou nunca acessados, o que proporciona um mapeamento mais completo. As embarcações foram desenvolvidas pelo Instituto de Computação (IC-UFF) e pelos departamentos de Engenharia Elétrica (TEE-UFF) e de Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (TGH-UFF) da UFF.

As missões dos barcos autônomos duram até sete horas. Atualmente os pesquisadores trabalham para aumentar a autonomia. Eles também buscam métodos avançados de Inteligência Artificial para aprimorar outros tipos de monitoramento, como a questão da presença de lixo na Baía de Guanabara.

O projeto das embarcações autônomas desenvolvidas pela parceria Prefeitura de Niterói e UFF tem uma perspectiva de expansão. Os barcos já despertaram a atenção de empresas e também de cidades como, por exemplo, municípios da Região dos Lagos interessados em monitorar a qualidade da água das lagoas locais.