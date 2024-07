Orquestra da Grota: apresentação no Teatro da UFF - Divulgação

Orquestra da Grota: apresentação no Teatro da UFF Divulgação

Publicado 19/07/2024 19:34

Niterói - Após o sucesso de concertos realizados recentemente na cidade histórica de Ouro Preto (MG), a Orquestra da Grota retorna a Niterói e ao palco do Teatro da UFF para apresentar o espetáculo “Coração Americano”, no qual apresenta obras de compositores das Américas, com ênfase no repertório latino, marcado por riquezas rítmicas, melódicas e harmônicas.



Com regência do violinista e maestro alemão Michael Rein, os músicos da Grota interpretarão obras dos brasileiros Ernani Aguiar, Guerra-Peixe e Álvaro Carielo. Também fazem parte do repertório composições dos argentinos Astor Piazzolla e Carlos Gardel, e do venezuelano Aldemaro Romero, além de Bob Lipton, único norte-americano representado no espetáculo.



“Esse é o mesmo concerto que apresentamos em nossa viagem recente a Ouro Preto, durante o tradicional Festival de Inverno, que acontece anualmente na cidade mineira. Lá, a recepção do público foi muito boa, e tenho certeza de que a plateia de Niterói também vai apreciar bastante o programa que preparamos com todo o carinho”, afirma Michael Rein.



O Teatro da UFF fica na Rua Miguel de Frias, 9, em Icaraí - Niterói. O espetáculo começa às 19 horas, com ingressos a R$10 (inteira) e R$ 5 (meia), vendidos pelo site Guichê Web < www.guicheweb.com.br >. A classificação etária é livre.



SOBRE A ORQUESTRA DA GROTA

A Orquestra da Grota é composta por 23 músicos profissionais, todos formados pelo Espaço Cultural da Grota (ECG), projeto social de inclusão pela música que completa 29 anos de atividades em 2024, com núcleos distribuídos por Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo.



Neste ano, além das aulas gratuitas de reforço escolar, iniciação musical e diversos instrumentos, o ECG também iniciou um curso pré-vestibular para estudantes do Ensino Médio oriundos de comunidades e escolas públicas. Recentemente, o bairro da Ilha da Conceição recebeu o mais novo núcleo do projeto, com classes de flauta doce para crianças e jovens do bairro.



SERVIÇO:



Evento: Michael Rein e Orquestra da Grota – Coração Americano

Data: 23 de julho (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro da UFF

Endereço: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí - Niterói - RJ

Ingresso: Guichê Web R$ 10 (Inteira) e R$ 5 (Meia) < www.guicheweb.com.br >

Classificação Etária: Livre

Duração: 60min