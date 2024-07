Museu Janete Costa: acervo e prédio histórico inspiram-se em temáticas de sustentabilidade e preservação - Reprodução

Museu Janete Costa: acervo e prédio histórico inspiram-se em temáticas de sustentabilidade e preservaçãoReprodução

Publicado 20/07/2024 07:41

Niterói - Durante as férias escolares, o Museu Janete Costa de Arte Popular abre suas portas para o público infanto-juvenil com uma série de oficinas gratuitas, onde a diversão e a consciência ambiental caminham juntas.



Diversão Sustentável para Crianças e Jovens

De 23 a 28 de julho, das 13h30 às 16h30, o Museu será palco da Colônia de Férias, oferecendo atividades que celebram a arte e a preservação do meio ambiente. As oficinas são voltadas para crianças de 6 a 15 anos, proporcionando uma experiência lúdica e educativa que conecta os pequenos ao patrimônio natural e cultural de Niterói.



Oficinas Ecológicas



Os participantes terão a oportunidade de explorar o acervo de Arte Popular e o prédio histórico do museu, inspirando-se em temáticas de sustentabilidade e preservação. As atividades incluem reciclagem criativa, papel semente, pinturas indígenas com materiais naturais, contação de histórias sobre a Terra e ritmos que ecoam a natureza. Cada dia será uma festa de descobertas e aprendizado, onde a criatividade e a consciência ambiental se encontram.



Educação e Entretenimento



O objetivo das oficinas é proporcionar não apenas entretenimento, mas também uma experiência educativa que valorize o saber ecológico, os 3 Rs (reduzir, reutilizar, reciclar) e a importância da preservação. A proposta é usar o brincar e o explorar como ferramentas poderosas para o desenvolvimento cognitivo, cultural e social das crianças.



Como Participar



As oficinas são gratuitas, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas através do link na bio do Instagram do museu (@museujanetecosta). É indispensável a presença de um responsável acompanhando a criança durante as atividades.



SERVIÇO:

Datas: 23/07 a 28/07

Horário: 13h30 às 16h30

Local: Museu Janete Costa de Arte Popular (Rua Presidente Domiciano, n° 178, Ingá, Niterói)

Inscrições: Link na bio do Instagram (@museujanetecosta)



As atividades estão sujeitas à lotação e o formulário de inscrição se refere a apenas um dia de atividade. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail mjcapcomunica@gmail.com.