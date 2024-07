O atleta volta a competir no BT 200 de Cuiabá (MT) e no BT 200 de Vitória (ES), ambos com mesma premiação e mais de 200 pontos cada - Tiago Lino

Publicado 20/07/2024 07:31

Niterói - Ralff Abreu, niteroiense e ex-top 10 mundial, retomou, nas últimas semanas, a disputa do circuito mundial de Beach Tennis com dois torneios da série BT 200 com premiação de US$ 15 mil (R$ 80 mi) cada um.

Ele atuou ao lado do carioca João Lauro Carneiro e em Itumbiara (GO) a dupla derrotou a dupla cabeça de chave 7 do ex-número 1 do mundo, o italiano Luca Cramarossa, e o gaúcho Felipe Roman. Eles pararam nas quartas de final diante dos cabeças de chave 3, Daniel Mola e Giovanni Cariani. Na última semana foram até as oitavas de final caindo diante do número 1 do mundo, o italiano Mattia Spoto, e o top 20, o gaúcho Fabrício Neis, em Toledo (PR).

O atleta agora volta a competir entre os dias 1º e 3 de agosto no BT 200 de Cuiabá (MT) e na semana seguinte no BT 200 de Vitória (ES), ambos com mesma premiação e mais de 200 pontos cada.

"Estamos indo bem, jogando bem, conseguimos boas vitórias nas duas semanas. Vamos jogar mais uns três ou quatro torneios até o final de agosto e nos preparar bem em busca de manter bons resultados", disse Ralff, que tem os patrocínios da Dropshot e com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Dropshot e Spider Undergrip.

Sobre Ralff Abreu

Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 15 títulos a nível mundial ITF na carreira.

Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano, alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país.

Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).