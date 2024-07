Ana Beatriz Oliveira: jornalista e escritora best-seller também ensina como ter coragem e atingir a felicidade - Divulgação

Ana Beatriz Oliveira: jornalista e escritora best-seller também ensina como ter coragem e atingir a felicidadeDivulgação

Publicado 20/07/2024 11:54

Niterói – A jornalista, escritora best seller e life coach Ana Beatriz Oliveira tem usado sua experiência em palestras, debates e livros para promover o estudo da relação entre alta performance e saúde mental – gerando a felicidade.



O conceito de felicidade tem sido objeto de abordagens de sucesso da profissional – que é pós-graduanda em Neurociência pela PUC-PR Ela destaca a importância de ser feliz com base saudável. Em seus estudos, conteúdos e reflexões, a partir da pesquisa científica, enfatiza que a busca pela tão sonhada felicidade é um ato de coragem que exige consciência e dedicação de cada pessoa.



Ana Beatriz se baseia em trabalhos da neurociência e no artigo da GoodEmma sobre "The Science of Happiness: Practices for a Joyful Life", no site DailyWellness, que discute "Achieving Happiness in 2024: Key Practices for a Fulfilling Life", entre outros, como consultas à Bíblia Sagrada.



Esses artigos destacam a importância da atenção plena, fortalecimento de relacionamentos significativos, estabelecimento de metas e bem-estar físico como formas de aumentar a felicidade e sobre como alcançar as práticas que podem melhorar o bem-estar. No contexto de alta performance, é essencial priorizar a saúde mental e a felicidade. Segundo Ana, a busca pela felicidade deve ser corajosa e consciente, mesmo em tempos de desafios extremos.



“Quando se fala de alta performance no contexto de saúde mental e felicidade, muitas vezes há um preconceito em relação à busca pela felicidade. Temos que ousar ser felizes, mesmo quando o senso comum nos leva ao medo e ao ódio. Portanto, é necessário coragem para ser feliz” diz Ana Beatriz.



A profissional destaca que vivemos períodos muito complicados, com posições políticas extremas e condutas radicais em relação ao cuidado com a saúde. A pandemia trouxe esses desafios à tona. Reconectar-se consigo mesmo é essencial. Ousar ser feliz, mesmo quando as coisas não estão bem, não é apenas importante, mas também para o mundo em que vivemos.



"Frequentemente, só apreciamos algo quando o perdemos. Só percebemos o valor de respirar livremente quando estamos com o nariz desentupido, ou de mastigar sem dor quando não estamos com dor de dente. Portanto, uma prática diária valiosa é apreciar o que temos: saborear uma conversa com um ente querido, desfrutar de um filme, ou simplesmente observar a beleza ao nosso redor, como árvores, céu e pássaros.", expõe. E ainda propõe as seguintes perguntas: "O que há de belo ao seu redor agora? O que há de belo em sua vida?", convida Ana Beatriz.



Essa prática de saborear o presente está ligada ao conceito de fruição, que é fundamental para o estado de ‘flow’. O flow é um estado mental em que a pessoa está totalmente imersa em uma atividade, com foco intenso e envolvimento pleno. Esse estado proporciona um grande senso de satisfação e realização, e é essencial para a alta performance. No entanto, é importante entender que alta performance sem saúde mental é autodestrutiva. Sem saúde mental, não conseguimos manter o flow por muito tempo e acabamos sofrendo de burnout. Fluir demanda fruição e estar conectado consigo mesmo.

A palestrante comenta que o futuro ainda não existe, mas o presente sim. E este exige coragem e a consciência de que alta performance sem saúde mental é uma prática autodestrutiva. Ana Beatriz reforça a conclusão de que não é no prazer que a felicidade está; nem no conhecimento; nem tampouco no poder. “Sendo assim, onde estará a felicidade? A que conclusão o histórico rei Salomão chegou depois de descobrir que seu desafio havia sido frustrado? Se ele não encontrou a felicidade no prazer, nem no conhecimento, nem nas riquezas, onde então ele descobriu a felicidade? A resposta também pode ser encontrada no livro de Eclesiastes, versículos 24-26: ‘Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada.’



Salomão, conhecido por sua grande sabedoria, foi o terceiro rei de Israel e é amplamente reconhecido por suas decisões justas e suas obras literárias, como os Provérbios e Eclesiastes. O monarca também buscou entender a natureza da felicidade e a encontrou não no acúmulo de riquezas e prazeres, mas no reconhecimento do bem, vindo da mão de Deus.



Ana Beatriz conclui: “Eu te convido agora a dar um passo de coragem: ousadia para ter uma vida que de fato faça sentido para você. Pause agora e passe um minuto refletindo sobre todas as condições de felicidade que estão presentes na sua vida hoje. 'Como está seu relacionamento com sua família?';' Há quanto tempo você não diz 'eu te amo' para seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais?', 'Você sente falta de ter mais intimidade com Deus?'; 'Como está esse relacionamento?'; 'Como está seu cuidado com sua saúde?'; " Tem dormido bem?"; 'Qual foi a última vez que você brincou de fazer cosquinhas com seu filho, olhando nos olhos dele enquanto ele te contava sobre seu dia na escola?'; 'Qual foi a última vez que você saiu com amigos para conversar, rir e trocar ideias?'.



Segundo a escritora, esta reflexão é especialmente relevante para os casados que, devido à correria, se afastam dos amigos. Ela ainda enfatiza o valor de retomar o contato com alguém que não se fala há muito tempo: um amigo, um parente. "Ser feliz não é bobagem. Ser feliz não é algo para ser alcançado algum dia ou para ser desfrutado apenas no tempo livre ou durante as férias. A vida é agora! Flua!", conclui Ana.