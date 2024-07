Chá com Elas: reuniões começaram na residência da pastora, quando o terraço ficou pequeno para abrigar as novas mulheres interessadas - Divulgação

Publicado 20/07/2024 07:50

Niterói - A mulher recebe carinho, atenção e ministração para dias mais felizes, marcados por uma restauração para o exercício de uma vida plena no "Chá com Elas", encontro para cura interior (emocional), física e suporte estrutural de amparo em diversas esferas, até mesmo judicial, promovido pela pastora Rosimar Pedersen. O próximo evento será no dia 27 de julho, às 13h, no Hotel H, no bairro do Ingá.

O projeto começou a ser realizado partir da história pessoal da pastora Rosimar Pedersen, que também é ministra na missão internacional Hope.

Rosi, como é carinhosamente chamada pelos amigos, estava em uma luta pessoal, após a descoberta de dois nódulos na região da sua garganta, tendo ficado mais de 60 dias muda, impossibilitada de falar, pela extensão da intervenção cirúrgica a qual teve que se submeter. E o silêncio forçado foi o estopim para o início deste chá com palestra fundamental, quando dezenas de mulheres são ministradas e ganham voz, a partir de expressões de alcance real de suas dores. E, abençoadas, recebem alivio, descanso e paz, iniciando paginas novas das histórias das suas vidas como protagonistas de si, plenamente conscientes do espírito da adoção, que as fazem filhas de Deus, em Cristo.

As reuniões começaram na residência da pastora, quando o terraço, superlotado, ficou pequeno para abrigar as novas mulheres interessadas, o que a fez levar o projeto para o Hotel H. Rosimar tem 36 anos no evangelho, 24 deles dedicados a restauração de vidas, lares e casamentos. O Chá com Elas, chegou ao sul do Brasil e é um sucesso como ministério cristão evangélico.