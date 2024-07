Rodrigo Neves e Isabel Swan: Instituto Paraná Pesquisas indica vitória no primeiro turno - Divulgação

Publicado 22/07/2024 12:34

Niterói - O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) é o favorito na corrida para o executivo municipal. Se as eleições fossem hoje, Rodrigo Neves seria eleito em primeiro turno, segundo pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas. Rodrigo aparece com 43,1% das intenções de voto. O segundo colocado, Carlos Jordy (PL), está com 19,5%, em terceiro está Talíria Petrone (Psol) com 8,5%; seguida de Bruno Lessa, com 8,2%; João Gomes, com 2,0%; e Danielle Bornia, com 1,5%. Esta sondagem confirma a possibilidade de vitória em Niterói, em primeiro turno, já detectada por outras pesquisas de opinião.

Segundo o Paraná Pesquisas, Rodrigo também tem vantagem na sondagem espontânea, quando nenhum nome é apresentado de antemão ao entrevistado. Nesse quesito, ele chega a 14,6% das intenções de voto, quase o dobro do segundo colocado.

“Niterói é nossa causa, nosso amor, deu muito trabalho fazermos dela a melhor cidade em qualidade de vida no Estado do Rio e combater a chegada de milícias por aqui”, comentou Rodrigo Neves. “Temos novos desafios a superar. Nós niteroienses não vamos permitir que gente despreparada e extremistas cheguem na Prefeitura e coloquem a cidade em risco e no caminho da intolerância e do ódio. Sou pré-candidato porque tenho a convicção que iremos fazer um governo ainda melhor do que fiz! Vivemos em Niterói e temos responsabilidade com seu futuro, aqui é o nosso lugar. Conto com todas cidadãs e cidadãos para proteger nossa cidade e iniciar um novo ciclo com mais trabalho, prosperidade, inovação, presença e avanços para fazer de Niterói o melhor lugar para viver e ser feliz no Brasil!”, ressaltou Neves.

A pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas foi feita entre os dias 18 e 20 de julho de 2024 com 780 eleitores da cidade. A margem de erro da pesquisa é de 3,7 pontos percentuais. A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº RJ-08321/2024.