Gael e Gabriela Linhares, com a apresentadora Bia Bedran: no Arraiá da Praça Rádio Amador, em São Francisco - Divulgação

Gael e Gabriela Linhares, com a apresentadora Bia Bedran: no Arraiá da Praça Rádio Amador, em São FranciscoDivulgação

Publicado 22/07/2024 08:09

Niterói – A cantora, compositora, arte-educadora, atriz e apresentadora Bia Bedran – que marcou gerações de crianças com seu programa de TV infantil Canta Conto – esteve presente no Arraiá da Praça do Rádio Amador, em São Francisco. A apresentação da artista reuniu público de diversas idades, além de personalidades locais, e promoveu muita animação, em evento realizado pela prefeitura, com entrada franca. O show aconteceu no último domingo (21).

Bia Bedran dispensa comentários. Sempre batalhou pela educação através da arte, focando nas crianças e jovens, mas sem deixar de agradar ao público da melhor idade.

A atriz e ativista cultural Gabriela Linhares esteve no show da Bia Bedran no Arraiá da Praça do Rádio Amador. Acompanhada do filho Gael, de 11 anos, Gabriela enalteceu a união entre gerações e a presença de Niterói na cultura musical brasileira.

“A arte atemporal de Bia Bedran embala gerações. Levei meu filho Gael hoje para o Arraiá da Praça Rádio Amador, e fiz um encontro da minha saudosa infância com a do meu menino. Nesse sonho, pude vislumbrar a Niterói que almejamos: afetiva, pueril, capaz de conquistar seus objetivos nos valores mais profundos. Importante, também, é ver a carreira de uma artista tão significativa na cultura niteroiense, como é o caso da Bia Bedran. Ela rompe as fronteiras da cidade e leva sua música para todo o país. É essa musicalidade fantástica e a sensibilidade ímpar que são características que movem meus sonhos de um mundo melhor”, explicou a gestora.

SOBRE BIA BEDRAN

Bia é mestre pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em Estudos Contemporâneos das Artes, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), graduada em Musicoterapia e Educação Artística, cantora, compositora, atriz e escritora. Entre 1973 e 1983 integrou o Quintal Teatro Infantil, onde realizou trabalhos de atriz, cantora e diretora musical de todos os espetáculos infantis do grupo. É uma das fundadoras do Bloco da Palhoça, grupo musical que mescla composições suas com uma profunda pesquisa de ritmos e gêneros musicais brasileiros. Nas décadas de 1980 e 1990 realizou trabalhos para a televisão, entre os quais os programas Canta-Conto, Baleia Verde e Lá vem História, na TV Cultura de São Paulo e na TV Educativa do Rio de Janeiro, hoje TV Brasil.

Ao longo de uma carreira dedicada às crianças e à arte, é autora de 14 livros infantis e gravou e produziu 10 CDs e 2 DVDs, sempre mesclando o canto e a narrativa. Como pesquisadora, lançou o livro A Arte de Cantar e Contar Histórias: Narrativas Orais e Processos Criativos, resultado de sua dissertação de mestrado e considerado Altamente Recomendável pela FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil) em 2013, na categoria teórico.

Dois de seus livros lançados pela Ed. Nova Fronteira intitulados “O Caraminguá” e “O Mundo dos Livros” (Prêmio Jabuti 2016) estão incluídos nos catálogos 2014 e 2016 da FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil) para a Feira Internacional de Livros de Bolonha. Bia viaja há mais de 20 anos por todo o Brasil para ministrar sua oficina de música e de formação de contadores de histórias para jovens e adultos, intitulada “A Arte de Cantar e Contar Histórias”. Em mais de 35 anos dedicados ao público infantil, Bia construiu uma carreira de sucesso, participando ativamente da infância de várias gerações, educando, permeando sonhos e estimulando a criatividade de crianças do Brasil inteiro.