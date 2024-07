Luiz Antônio Mello: homenagem em agosto, no Solar do Jambeiro - Reprodução

Luiz Antônio Mello: homenagem em agosto, no Solar do JambeiroReprodução

Publicado 22/07/2024 14:36

Niterói - O jornalista Luiz Antonio Mello, criador da Rádio Maldita e protagonista do filme em cartaz “Aumenta que é Rock`n`Roll”, que conta a história da rádio, é o palestrante convidado do Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense, no dia 31 de julho, às 17h, no Solar do Jambeiro - que fica na Rua Presidente Domiciano, 195, no bairro do Ingá. A entrada é franca.

Luiz Antônio Mello, atualmente editor do Jornal A Tribuna de Niterói, é um destacado jornalista, radialista e escritor - com trajetória profissional em vários veículos como A Rádio Fluminense, Jornal do Brasil, Última Hora, Rádio Tupi e Rádio Manchete; Foi colunista do Pasquim, trabalhou no Estado de São Paulo, Opinião e Folha de Niterói; atuou como crítico musical em vários programas de televisão, foi produtor e redator musical. Além de tudo isso, Luiz Antônio foi presidente da Funiarte e na sua gestão, o MAC foi inaugurado.

Dentre tantas outras funções e experiências foi diretor do Domingo Especial da Rede Manchete e redator-chefe do Programa Shock, trabalhando em aproximadamente 200 musicais internacionais para a emissora. Fez parte também da equipe que fundou a Bandnews, sucursal do Rio de Janeiro e da Globo FM.

Sua carreira começa no início dos anos 70 no Jornal de Icaraí, e depois segue pela Rádio Federal. Uma década depois seu nome fica na história, precisamente em 1981, com repercussão nacional e internacional. Luiz Antônio, juntamente com Samuel Wainer Filho, cria a Rádio Maldita, Fluminense FM.

Com um novo modelo de apresentação só de mulheres e marketing diferenciado, a Rádio Maldita conquista milhares de ouvintes e passa a ser ponto de encontro de músicos e grupos de rock. A Maldita vira referência e lança os principais grupos de rock do país naquela época.

Como escritor já lançou “Nichteroy, Essa Doida Balzaca”, “A Onda Maldita “, “Torpedos de Itaipu”, “Manual de sobrevivência na selva do jornalismo”, “Jornalismo na Prática” e “ 5 e 15 Romance Atonal Beta”.