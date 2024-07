Mergulhão: manutenção periódica - Divulgação

Publicado 23/07/2024 07:47

Niterói – A Prefeitura iniciou, na última segunda-feira (22), a manutenção periódica do mergulhão Ângela Fernandes, que liga o Centro à Zona Sul de Niterói pela Avenida Marquês do Paraná. Para que o serviço seja executado, o local será interditado das 22h45 às 4h45, até a próxima sexta-feira (26).

Durante a madrugada, os motoristas que desejam seguir do Centro para Icaraí pela Avenida Marquês do Paraná deverão acessar a Avenida Ernani do Amaral Peixoto pela lateral do mergulhão, seguir pelas ruas Manoel de Abreu e Doutor Celestino e então retomar o trajeto na Marquês do Paraná. Haverá sinalização indicando a interdição e o trajeto alternativo. Operadores da Nittrans estarão no local para orientar o trânsito.