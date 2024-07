Niterói: inventário faunístico identificou 600 categorias de animais - Duda Menegasse

Publicado 23/07/2024 07:32

Niterói - O projeto de Inventário da Biodiversidade Faunística da Bacia Hidrográfica Contribuinte à Enseada de Jurujuba, coordenado pela Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, segue a todo vapor. Até o momento, os trabalhos de campo realizados por biólogos da empresa de consultoria ambiental Piper3D já identificaram 600 espécies pertencentes à biodiversidade da região, entre famílias de insetos, répteis, anfíbios, aves, mamíferos, peixes, crustáceos e moluscos. O objetivo do inventário é a produção de um catálogo completo sobre a fauna local que poderá servir de base para diversos projetos ambientais e sociais visando a melhoria da qualidade de vida da comunidade de Jurujuba.

Esta estatística é esperada, uma vez que os insetos são o grupo mais diverso do mundo. Segundo os relatórios produzidos ao final da segunda campanha de pesquisas, o principal destaque deste amplo grupo de estudos foi o registro da mosca-cavalo-de-cão (Gauromydas heros), considerada a maior mosca do mundo e uma espécie com raros registros.

Além desse tipo de mosca, outras novidades apresentadas pelos biólogos nesta etapa foram o registro da presença do bicho-preguiça, no grupo dos mamíferos; do cavalo-marinho, no grupo de ictiofauna; da batuíra de bando, como nova espécie migratória de ave observada na região; da serpente Oxybelis aeneus (bicuda), e de nove outros anfíbios, como a Adenomera marmorata (rãzinha-do-folhiço), a Dendropsophus decipiens (pererequinha-do-brejo), a Leptodactylus latrans (jia, rã-manteiga), a Leptodactylus mystacinus (rãzinha-assobiadora), a Rhinella icterica (sapo-cururu), a Rhinella ornata (sapo-cururuzinho), a Ololygon argyreornata (perereca) e a Ololygon cf. Trapicheiroi (perereca), no grupo de herpetofauna; além de duas novas espécies de morcegos, a Micronycteris minuta, e a Tonatia bidens.

O trabalho de pesquisa na Bacia Hidrográfica Contribuinte à Enseada de Jurujuba está na segunda fase. Houve um avanço de 300 para 600 novas espécies identificadas nesse período. Estudos indicam a grande diversidade e riqueza de animais que habitam a região da Enseada de Jurujuba e o potencial de trabalhos socioambientais que podem ser desenvolvidos com moradores locais, nos setores da educação, da sustentabilidade, ou de projetos com viés profissionalizante ligado aos cuidados com o meio ambiente.

As campanhas em campo da Piper3D para produção do Inventário da Biodiversidade Faunística da Bacia Hidrográfica Contribuinte à Enseada de Jurujuba fazem parte do programa Enseada Limpa do Plano Estratégico ‘Niterói Que Queremos’, idealizado e implementado em 2013 pela Prefeitura de Niterói, em parceria com a Águas de Niterói e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA). O trabalho segue no segundo semestre de 2024, com relatórios conclusivos a serem apresentados no próximo ano.