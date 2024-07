Psicóloga Patricia Braga: ação baseada no filme Divertidamente neste domingo - Divulgação

Psicóloga Patricia Braga: ação baseada no filme Divertidamente neste domingoDivulgação

Publicado 23/07/2024 14:32

Niterói - Imagine um lugar onde as emoções ganham vida e se transformam em personagens divertidos que nos ajudam a entender melhor o que sentimos. Inspirada no encantador filme Divertidamente, que está fazendo sucesso nas telonas, o Multicenter Itaipu, em parceria com a psicóloga Patrícia Braga, realizará uma Oficina das Emoções no dia 28 de julho (domingo), das 14h às 16h, no Conecta Multicenter (em frente ao Planet Cinema.

O intuito é ensinar as crianças, de 04 a 10 anos, a nomear e reconhecer as diferentes emoções ampliando o seu vocabulário emocional e mostrando que todas as emoções importam. Uma oportunidade incrível para os pequenos aprenderem sobre os sentimentos de uma maneira divertida e interativa, se tornando uma experiência inesquecível e uma valiosa contribuição para o desenvolvimento emocional. As vagas são limitadas e mediante o resgate do cupom de participação através do clube+, app do shopping.



SERVIÇO:

Local: Shopping Multicenter Itaipu

Data: 28 de julho

Horário: das 14h às 16h

Valor: Grátis, mediante resgate de cupom do shopping