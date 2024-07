Lekóle: evento gratuito na Biblioteca Parque de Niterói no próximo sábado - Divulgação

Lekóle: evento gratuito na Biblioteca Parque de Niterói no próximo sábadoDivulgação

Publicado 24/07/2024 11:19

Niterói - O grupo de Teatro Musical Lekolé traz para a Biblioteca Parque de Niterói, no próximo sábado (27), às 13h, contação de história, teatro de fantoche e musicalização com muito divertimento. A apresentação gratuita terá tema junino e a proposta de interação com as crianças.

O Lekolé é um grupo de teatro musical infantil e entretenimento que iniciou suas atividades em abril de 2014, fundado pela atriz e bailarina Letícia Porto Poppe Andrade com seu marido, o músico Kuko Moura. A proposta é levar às crianças, principalmente através de elementos teatrais e musicais, diversão, arte, fantasia e estímulos, em apresentações que incluem música ao vivo, performances teatrais e roda de ciranda. O grupo tem se apresentado em diversos espaços e teatros, além do espaço próprio inaugurado em julho de 2022, o Circo do Lekolé. .



SERVIÇO:



Evento: Lekolé na Biblioteca Parque de Niterói

Data: 27 de julho de 2024

Horário:13h, grátis

Classificação: Livre