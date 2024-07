Niterói: evento reuniu acadêmicos e educadores para discussões em torno da pauta no Caminho Niemeyer - Luciana Carneiro

Publicado 24/07/2024 15:09

Niterói - O Dia Municipal dos Direitos Humanos, comemorado em Niterói no dia 15 de julho, foi celebrado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania nesta terça-feira (23) com o painel “Direitos Humanos e Cidadania no Município de Niterói”, que reuniu acadêmicos e educadores para discussões em torno da pauta no Caminho Niemeyer. A data foi incluída no calendário oficial da cidade como o “Dia Municipal de Luta pelos Direitos Humanos – Vereador Renatinho” (Lei 3474/2020). O artigo 2º desta lei indica que a data deverá ser comemorada, anualmente, com reuniões, palestras e outras iniciativas com objetivo de reforçar a luta pelos direitos humanos.

Participaram dos debates, além de Elana Costa, secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que fez a mediação do evento, Grazielle Barreto Gomes, Diretora da Escola de Governo e Gestão e do Laboratório de Inovação de Niterói, com a mesa “Direitos Humanos e Cidadania na EGG: cursos e campanhas”; Cristiane Gonçalves de Souza, Doutora em Educação pela UERJ e Professora de História da Rede Municipal de Educação de Niterói, que falou sobre “Florestania e Educação Antirracista: por uma cidade onde muitos mundos possam estar”; e Rodrigo Lima, Educador Social, Assistente Social e Professor da UFF, com o tema “Neoliberalismo e Direitos Sociais de Crianças e Adolescentes”.