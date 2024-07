Aprendiz Musical: aulas do segundo semestre serão retomadas a partir da próxima segunda-feira - Sérgio Bonelli

Aprendiz Musical: aulas do segundo semestre serão retomadas a partir da próxima segunda-feiraSérgio Bonelli

Publicado 24/07/2024 15:04

Niterói - O Programa Aprendiz Musical, já tradicional e reconhecido em Niterói através da educação musical, inicia o retorno de suas atividades letivas na próxima segunda-feira (29).

As aulas de canto e os ensaios de canto coral vão acontecer no Polo Conservatório de Música de Niterói (Rua São Pedro, 96, Centro). As aulas dos projetos Decola (que visa o desenvolvimento por meio de aprendizagens que potencializam os jovens em suas habilidades e competências) e Aprenda (ação de reforço escolar com foco no ENEM para alunos de ensino médio) serão realizadas na recém-inaugurada nova sede do programa, a Casa Aprendiz Aníbal Bragança, que fica na Rua Antônio Silva, 42, no Fonseca. As aulas de instrumentos e os ensaios das orquestras também acontecem na Casa Aprendiz.

Já o núcleo de Teatralidades – que desenvolve linguagem artística dramatúrgica através de aulas semanais e expressão corporal – será retomado no Polo Conservatório de Música de Niterói. As aulas de Teoria, voltadas para a percepção dos alunos sobre as partituras musicais e demais dúvidas recorrentes, também são ministradas no CMN.