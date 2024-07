Prefeito Axel Grael: liderando e estabelecendo metas no encontro de gestores do município - Luciana Carneiro

Prefeito Axel Grael: liderando e estabelecendo metas no encontro de gestores do municípioLuciana Carneiro

Publicado 24/07/2024 20:06

Niterói – A Prefeitura realizou, nesta quarta-feira (24), o 16º Encontro de Gestores. Coordenada pelo prefeito Axel Grael, a reunião teve como objetivos monitorar, alinhar e acelerar a execução de projetos e políticas públicas previstas no Plano de Metas Anual de 2024, principal instrumento de planejamento de curto prazo do Município.

Para o estabelecimento das metas deste ano, a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), responsável por estruturar o Sistema de Planejamento de Niterói, realizou um levantamento das principais iniciativas presentes nos planos Niterói Que Queremos (NQQ) e no Plurianual (PPA), nas Leis Orçamentárias (LDO e LOA), nos Planos de Metas anteriores e Planos Setoriais. Esse panorama proporcionou um mapa das prioridades para 2024, que foi utilizado como base para definir as diretrizes específicas a serem entregues por cada órgão do município.

Entre as metas concluídas estão a entrega de quatro Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI). Também está em andamento a ampliação do acesso da população às Plataformas Urbanas Digitais. Foram 160 mil acessos até o momento em 2024.

Foram entregues as reformas do Médico de Família do Palácio, do Engenho do Mato e da Ilha da Conceição. Também foi reformada a Unidade de Pronto Atendimento Mário Monteiro. Ainda este ano está prevista a entrega das obras de modernização da Maternidade Alzira Reis e de outras unidades de saúde.

A renaturalização do Rio Jacaré foi concluída. Estão em andamento centenas de obras de urbanização e de contenção de encostas em diversas comunidades, bem como as obras de requalificação da Avenida Visconde do Rio Branco e do entorno da Concha Acústica.

O sistema de bicicletas compartilhadas, o NitBike, foi implantado e já conta com 11 estações. Já foram entregues a sede da Casa do Aprendiz Musical e a Pista de Atletismo da UFF. Para este ano, também estão previstas entregas como a reforma da Casa Norival de Freitas e a ampliação da iluminação de LED pela cidade.