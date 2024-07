Cantora mirim Esther Samuel: apresentação gratuita no projeto Artezinha no Campo - Divulgação

Publicado 25/07/2024 11:08

Niterói - O Artezinha na Rua chega ao Campo de São Bento, no dia 27 de julho, trazendo música, com a cantora mirim Esther Samuel, e teatro, com o infantil Rapunzel para criançada. A programação gratuita tem início às 10h.



Esther Samuel é uma niteroiense de 12 anos de idade. Sua ligação com a arte surgiu muito cedo, sempre estimulada pela leitura constante, exposição à música, ao teatro, à dança e às artes circenses. Apaixonada por poesia e pelo universo dos contos de fada, aos 8 anos, Esther iniciou seu canal de vídeos educativos no YouTube, onde trabalha temas ligados ao ensino fundamental em forma de poesia, mesclando teatro e imagens lúdicas. O canal, que também apresenta músicas e atividades divertidas, foi adotado por várias escolas, em especial durante o período da pandemia, pois foi considerado uma ferramenta de grande utilidade para o ensino online. Além de atuar em seu canal do YouTube, Esther fez vários vídeos em parceria com o canal Wowl Education, também no YouTube, nos quais atuou e cantou na língua inglesa. Além disso, por diversas vezes, participou de apresentações ao vivo de teatro e canto em Canela, Rio Grande do Sul, no parque Terra Mágica Florybal. Com o apoio da coach vocal Fátima Regina, Esther vem evoluindo bastante na música e, recentemente, participou da 7a temporada do programa The Voice Kids. Desde então, formou o grupo Crias Cariocas com outros dois integrantes do programa da Rede Globo, e com eles já fez dois shows de grande sucesso no Theatro Municipal de Niterói, ambos com casa lotada. Diante da repercussão de sua participação no reality, Esther foi convidada a se apresentar em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro durante a turnê da dupla Kleiton e Kledir e do grupo MPB4, e já participou, também, de shows solo dos mesmos artistas. No show, Esther Samuel lança single com as faixas “Vira Virou” (Kleiton Ramil), “As Minhas Crianças” (Fátima Regina e Sergio Natureza) e “Balãozinho” (Fatima Regina). O show terá no repertório, além das faixas do single, canções brasileiras e de musicais.



Já o espetáculo infantil vai contar a história de Rapunzel, uma princesa de um reino muito distante que foi raptada por uma bruxa má e vaidosa que a trancou no topo de uma torre. A bruxa fingiu ser sua mãe e criou Rapunzel em segredo, sempre trancada, porque usava os poderes mágicos de seu cabelo para se manter jovem. A bruxa descobriu que os cabelos perdiam os poderes se fossem cortados, então nunca cortou o cabelo da princesa e pretendia mantê-la presa na torre para sempre. Um dia a torre foi invadida por um rapaz malandrinho que não sabia o que iria encontrar. Ele consegue convencer Rapunzel a sair da torre e desbravar o mundo, mas a bruxa fica furiosa ao descobrir! Agora Rapunzel quer realizar o seu sonho de conhecer as luzes flutuantes, ver o mundo com seus próprios olhos e fugir de sua falsa mãe Gothel que persegue o casal para roubar o poder do cabelo mágico.



SERVIÇO

Evento: Artezinha na Rua

Data: 27 de julho. Grátis

Local: Campo de São Bento (Próximo a estátua do Paulo Gustavo)

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí

Atração: Esther Samuel (Música)

Horário: 10 horas



Atração: Rapunzel (Teatro)

Horário: 11 horas