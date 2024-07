MC Marechal: apresentação gratuita em Niterói este final de semana - Divulgação

Publicado 25/07/2024 11:25

Niterói - No dia 27 de julho acontece a final do 1º Torneio de Batalhas de MC 'S de Niterói. O torneio que rodou toda a cidade encerra em grande estilo com o pocket show de Sant & LP Beatzz e, logo depois, MC Marechal anima a galera. O evento começa às 15h, com a roda de conversa com a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop e vai até às 22h.

As etapas classificatórias do torneio começaram no dia 16 de junho (domingo), na Roda Cultural Conexão Favela & Arte (CF&A) e terminaram no dia 13 de julho, na Roda Cultural de Maria Paula (Basta Ter Princípios).

As etapas classificatórias aconteceram nas batalhas de rima mais tradicionais da cidade, que há mais de uma década ajudam a movimentar a cultura urbana de Niterói. Além do título municipal e das premiações em dinheiro, o 1º Torneio de Batalhas de MC 's de Niterói dará acesso à seletiva estadual. Quem vencer a Final Municipal será automaticamente finalista do Torneio Estadual RJ que dá acesso ao Duelo de MC 's Nacional.

Idealizado pelas rodas culturais do coletivo RCN (Rodas Culturais de Niterói), o 1º Torneio de Batalhas de MC 's de Niterói marca uma nova fase de valorização dos coletivos urbanos pela Fundação de Arte de Niterói e a Prefeitura da cidade.

Entre os objetivos do torneio, está a projeção de talentos revelados pelas Rodas Culturais de Niterói em cada um dos territórios onde elas já atuam na cidade.

Sobre MC Marechal

No ofício do Rap desde 1998, Rodrigo Vieira se consagrou um dos melhores MCs do Brasil nas batalhas de rimas pela Lapa, no começo dos anos 2000. No momento de maior efervescência da cultura Hip Hop nesta região. Conhecido por uma levada e lírica única, Marechal foi precursor no que se chamava de “Rap Underground” no Brasil.

Pioneiro em seu estilo de rimar e produzir, Marechal foi fundador do Quinto Andar, grupo responsável por instituir o Rap Alternativo no Brasil. Influenciado pelo Rap/Jazz americano o coletivo deixou sua marca como quem abriu o leque de possibilidades na estética e nos assuntos em que o Rap abordava na época. Após o Quinto Andar, no fim dos anos 2000, o rapper reinventou sua identidade como artista com o single “Espírito Independente”. Influenciado pela espiritualidade oriental e sua vivência de rua, Marechal instituiu sua filosofia “Um Só Caminho”, uma corrente de pensamento que trouxe uma mentalidade pra produção cultural do Hip Hop da época. Lançava um olhar que fugia totalmente dos moldes da indústria e revelava um caminho alternativo no jeito de se conduzir a carreira, de se projetar como artista e na sensibilidade de tratar a arte.

Dessa fase em diante Marechal esteve perto no planejamento e produção dos primeiros trabalhos de carreiras como Emicida, Rael, Rashid entre muitos outros. Influenciando diretamente toda uma geração na maneira de enxergar o serviço social da cultura Hip Hop com a icônica Batalha do Conhecimento, que fez escola no Rio e revelou muitos jovens artistas e pensadores; e o Projeto Livrar, que já distribuiu mais de cinco mil livros em shows e intervenções nas comunidades de todo o Brasil.

Marechal tem a peculiaridade de ser um dos maiores em seu ofício sem sequer ter lançado um álbum. Pela forma como faz valer o momento e as palavras por onde passa pelos quatro cantos do país há mais de duas décadas. O Mestre de Cerimônias acusa o lugar de professor da nossa cultura e influente há duas décadas. E é essa cultura de ter de ir ao show ou pesquisar vídeos das apresentações na internet pra ouvir suas músicas não impedem os fãs de cantarem de cor e salteado os versos de singles como “Griot” com a participação do mestre KL Jay ou o refrão de Hélio Bentes em “Guerra”, que estrelou a trilha sonora do filme brasileiro “Alemão”.

Presente nos mais relevantes festivais de música pelo Brasil, com 20 anos de carreira e sendo elogiado pela crítica com o último lançamento no projeto Favela Vive 5, MC Marechal é o representante da Cultura HipHop e Música de Mensagem.

SERVIÇO:



Evento: 1° Torneio de Batalhas de MC’s de Niterói

Atração: Roda de conversa com a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop

Data: 27/07

Horário: 15 horas

Local: Praça Capoeira

Endereço: Av. Quintino Bocaiuva, S/N, São Francisco

Atração: Pocket Show: Ariela, Nofi, Telles, Joanna, Última Forma e Kfé

Horário: 16:30 horas

Local: Praça Capoeira

Endereço: Av. Quintino Bocaiuva, S/N, São Francisco

Atração: Início da batalha

Horário: 18 horas

Local: Praça Capoeira

Endereço: Av. Quintino Bocaiuva, S/N, São Francisco

Atração: Pocket Show Sant & LP Beatzz

Horário: 20 horas

Local: Praça Capoeira

Endereço: Av. Quintino Bocaiuva, S/N, São Francisco

Atração: Pocket Show MC Marechal

Horário: 20:30 horas

Local: Praça Capoeira

Endereço: Av. Quintino Bocaiuva, S/N, São Francisco