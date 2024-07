Léo Castro: atração do Luauzinho na orla da Boa Viagem - Divulgação

Léo Castro: atração do Luauzinho na orla da Boa ViagemDivulgação

Publicado 25/07/2024 11:30

Niterói - O grupo Violúdico convida Leo Castro para apresentar o show “Batucada”, no projeto Luauzinho, que acontece no dia 28 de julho, às 15h, na Orla da Boa Viagem.



Léo Castro envolve bebês de quatro meses a cinco anos em uma viagem sonora através dos ritmos brasileiros, costurando canções autorais, regionais e da MPB, Léo traz uma experiência da cultura brasileira viva através de “Sapo da Canoa” (Léo Castro), “Sina” (Djavan) e “Fui morar numa casinha” (domínio público), tocadas junto com Daniel Boechat (percussão) e Lock Bass (baixo) em sua banda.

Sobre Léo Castro



Parceiro do violão desde os sete anos, aprendeu seus primeiros acordes com seu pai. Na faculdade de Educação Física conheceu a psicomotricidade e em um estágio se encantou pelas aulas de musicalização para bebês, em 2008. Na primeira oportunidade, pegou o violão e começou ali mesmo o que seria a semente de todo o seu trabalho.



Há 12 anos conduz um Espaço que leva seu nome, em Icaraí, Niterói, onde trabalha o desenvolvimento infantil através da música. Léo também está à frente do Carnábebê, evento anual de Carnaval para mais de 250 famílias, além de desenvolver diversos outros projetos culturais.



SERVIÇO



Evento: Leo Castro | Luauzinho

Data: 28 de julho

Horário: 15h

Local: Orla da Boa Viagem

Valor: Gratuito