Niterói: ação para as mulheres celebra a campanha Julho AmareloReprodução

Publicado 26/07/2024 08:08

Niterói – A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói vai realizar, neste sábado (27), mais uma ação do “Dia Delas”, desta vez em celebração ao Julho Amarelo, mês de luta contra as hepatites virais. As policlínicas, unidades básicas e unidades do Programa Médico de Família vão funcionar das 08h às 17h para realização de testes rápidos de hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV; imunização contra HPV e hepatite B, exames clínicos das mamas e exames preventivos (citopatológico).



Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais

Dentro do calendário da Saúde, o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais é celebrado em 28 de julho com o objetivo de promover a conscientização e mobilização coletiva, assim como a promoção de ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais.



Na rede de Saúde, como ferramenta de prevenção e combate, o município fornece os testes rápidos para detecção das hepatites em todas as unidades de saúde e faz acompanhamento dos pacientes, evidenciando o diagnóstico precoce, que pode evitar a progressão para formas mais graves das doenças. Além disso, há a vacina contra a hepatite B, administrada em três doses.



Vacina e Prevenção

A vacina é a principal medida de prevenção contra a hepatite B, sendo extremamente eficaz e segura. Outras medidas são usar preservativo em todas as relações sexuais e não compartilhar objetos de uso pessoal como lâminas de barbear e depilar, escovas de dente e material de manicure e pedicure. A testagem de mulheres grávidas ou com intenção de engravidar também é fundamental para prevenir a transmissão para o bebê. A profilaxia para a criança após o nascimento reduz drasticamente o risco de transmissão vertical.



Contra a hepatite C não existe vacina, porém há tratamento cujo índice de cura é de 90%. Para evitar a infecção, é importante não compartilhar com outras pessoas qualquer objeto que possa ter entrado em contato com sangue (seringas, agulhas, alicates, escova de dente etc.) e usar preservativo nas relações sexuais. Toda mulher grávida precisa fazer no pré-natal os exames para detectar as hepatites B e C, HIV e sífilis. Em caso de resultado positivo, é necessário seguir todas as recomendações médicas. O tratamento da hepatite C não está indicado para gestantes, mas após o parto a mulher deverá ser tratada adequadamente.



Além da vacinação, o diagnóstico precoce também é de extrema importância, pois reforça o resultado e eficiência da testagem rápida, principalmente com foco nas populações mais vulneráveis, que são: profissionais de saúde, pessoas acima de 40 anos, pessoas vivendo com HIV, pessoas que fazem ou já fizeram hemodiálise e usuários de álcool e outras drogas.



Público alvo para vacinação de HPV:



• Crianças e adolescentes com idade entre 9 e 14 anos, no esquema de dose única.



• Indivíduos imunocomprometidos de 9 a 45 anos (pessoas vivendo com HIV e Aids, pacientes oncológicos e transplantados): com esquema de três doses , independentemente da idade aplicadas aos 0 – 2 – 6 meses (segunda dose dois meses após a primeira e terceira seis meses após a primeira dose).



• Pessoas de 15 a 45 anos de idade imunocompetentes vítimas de violência sexual: com esquema de 2 doses para os de 9 a 14 anos (0-6 meses) e 3 doses para os de 15 a 45 anos, aplicadas aos 0 – 2 – 6 meses (segunda dose dois meses após a primeira e a terceira seis meses após a primeira dose).



No caso dos usuários de PrEP, recomenda-se a ampliação da vacinação contra o HPV para aqueles entre 15 a 45 anos, conforme as orientações abaixo:



• NÃO vacinados contra o HPV: Administrar 3 (três) doses: 0 – 2 – 6 meses (Segunda dose dois meses após a primeira e terceira 6 meses após a primeira dose).



• Pessoas em PrEP já vacinadas com esquema completo conforme preconizados para determinadas faixas etárias ou situações especiais não deverão ser vacinadas novamente com qualquer dose. No caso de pessoas em PrEP previamente vacinadas, mas com esquema incompleto, deverão completar as três doses.



• O usuário de PrEP poderá se vacinar contra o HPV em qualquer sala de vacina pública, desde que apresente qualquer tipo de comprovação de que faz PrEP (formulário de prescrição do imunizante, prescrição de PrEP, cartão de seguimento, medicamento, etc).