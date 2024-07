13° Encontro Internacional de Capoeira 'Na Volta Que o Mundo Dá': no Teatro Popular Oscar Niemeyer, - Breno Platais

13° Encontro Internacional de Capoeira 'Na Volta Que o Mundo Dá': no Teatro Popular Oscar Niemeyer, Breno Platais

Publicado 26/07/2024 07:57

Niterói - Cidade recebe 13° Encontro Internacional de Capoeira Na Volta Que o Mundo Dá este final de semana. O encontro é organizado por Ronaldo Farias, conhecido como Mestre Flutuante - responsável pelo projeto social Coração da Capoeira - e proporciona oficinas de capoeira, debates e trocas de experiências, além é claro, de muita ginga e roda de capoeira. "O Encontro é onde proporcionamos para nossas crianças um momento único, valorizando todo seu esforço em prol da nossa cultura, além de dar perspectiva de vida e auto estima. Muitas delas nunca saíram de suas comunidades impactadas pelo tráfico", contextualizou o mestre, que faz parte do Centro Cultural Senzala de Capoeira e também é um dos profissionais que atuam no Instituto Gingas, referência em inclusão e acessibilidade através do no projeto Din Down Down em Niterói.

O 13º Encontro vai contar com presença de mestres e professores de outros Estados e países e entre as principais temáticas, se destacam as questões da inclusão e da acessibilidade cultural através da capoeira. Esses dois elementos atravessarão todo evento e proporcionarão um momento de afeto e potência na troca de graduações e nas vivências culturais do evento como um todo.

"O evento ser na obra assinada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, é um marco para o mundo da capoeira. É a concretização do valor da capoeira como um patrimônio cultural imaterial do Brasil e nos oferece a possibilidade de utilizarmos como ferramenta de mudança social através da inclusão e da cidadania, pois o trabalho realizado pelo Mestre Flutuante, e também pela Professora Karoll, dentro e fora do Instituto Gingas, é grandioso", finalizou David Bassous, o mestre Bujão, fundador do Gingas.