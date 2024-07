Prefeito Axel Grael: vistoria nas obras de contenção de encostas, em Pendotiba - Divulgação

Prefeito Axel Grael: vistoria nas obras de contenção de encostas, em PendotibaDivulgação

Publicado 26/07/2024 08:24

Niterói – A região de Pendotiba está passando por uma série de obras de contenção de encostas, drenagem e pavimentação realizada pela Prefeitura de Niterói. A Travessa Luiz Carlos, situada no Badu, recebe nova infraestrutura para a contenção de encostas. No mesmo bairro, sete ruas estão passando por obras de drenagem e pavimentação. Além disso, haverá a implantação de um trecho da Estrada da Fazendinha com pistas que variam entre quatro e seis metros de largura. Os investimentos no local ultrapassam os R$ 19 milhões e a previsão é de que tudo fique pronto ainda neste ano.

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) avança nas obras de drenagem e pavimentação em sete vias do Badu. As ruas João Egídio Gomes, G, H, Aldemar de Paiva e Carvalho de Paiva, recebem um novo sistema de drenagem, a implementação de pistas com largura variando entre cinco a seis metros, construção de novas calçadas e meios-fios e instalação de sinalização vertical e horizontal. Este pacote de obras conta com um investimento de R$ 3,4 milhões, e tem o mês de outubro como previsão para a conclusão dos trabalhos.

Outras duas vias que também recebem obras de drenagem, recuperação de pavimento e sinalização no Badu, são a Rua Hamilton Picanço e a Estrada da Fazendinha. Haverá a implantação de um trecho da Estrada da Fazendinha com pistas que variam entre quatro e seis metros de largura. A previsão para a conclusão desses trabalhos é para novembro e o pacote contou com um investimento de R$ 4,2 milhões.

A Emusa também segue avançando nas obras de contenção de encostas na Travessa Luiz Carlos, no Badu. O local recebe uma cortina atirantada em dois pontos, totalizando 220 metros de extensão. No trecho, estão sendo realizadas melhorias na drenagem, instalação de guarda-corpos, recuperação das calçadas e o reassentamento dos paralelepípedos existentes na via. Com investimento de R$ 11,8 milhões, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o mês de setembro.