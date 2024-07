Arraiá: barracas venderam comidas típicas como caldos, cachorro-quente, doces e bolos - Divulgação

Arraiá: barracas venderam comidas típicas como caldos, cachorro-quente, doces e bolosDivulgação

Publicado 26/07/2024 08:38 | Atualizado 26/07/2024 09:29

Niterói - A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, na ultima quinta-feira (25), o “Arraiá da Loucura Dividida”, que reuniu pacientes e funcionários do Hospital Municipal Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ) no campo de futebol da unidade.

O evento vendeu comidas típicas como caldos, cachorro-quente, doces e bolos, além de promover a tradicional barraca da pescaria. Também teve música ao vivo com a presença de músicos autorais da região.

A atriz e gestora cultural Gabriela Linhares esteve presente nos festejos do Hospital Psiquiátrico Jurujuba e elogiou a integração entre pacientes, profissionais, familiares e lideranças comunitárias. "Teve barraquinhas, brincadeiras, muita música e comida boa, muitas delas feitas pelos próprios pacientes. Inclusive foi uma oportunidade de conhecer a Oficina Arte e Culinária do Hospital comandada pela Rosângela Moreira", disse ela.



Arraiá no Caminho Niemeyer

O pátio do Caminho Niemeyer recebeu o “Arraiá dos Ambulatórios Ampliados de Saúde Mental”, que reuniu pacientes e funcionários dos sete ambulatórios que existem na rede de saúde pública de Niterói. O evento foi organizado pela Rede de Ambulatórios Ampliados de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Niterói, em parceria com a Fundação de Arte de Niterói (FAN).



Entre as atrações e comidas típicas dessa festividade julina, teve também barracas de pescaria e jogo da argola, além de atividades como corrida do saco e a tradicional quadrilha, organizada pelo professor Gustavo Loivos da Rede Cultura Comunitária Brotaí.