Bota Fora: projeto da Clin orienta população no descarte de itens volumososDivulgação

Publicado 26/07/2024 08:45

Nitrói - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) executou, nesta semana, mais uma edição do ‘Bota Fora’ e recolheu cerca de uma1 tonelada de entulhos, como computador, caixa d’água, sofá, colchão, televisão e caixotes, no bairro Jacaré, na Região Oceânica de Niterói. A ação é realizada pela Clin em parceria com o “PRO Sustentável” (programa de recuperação ambiental da Região Oceânica) e com a associação de moradores. O objetivo é chamar a atenção da população para o descarte irregular de materiais volumosos.

O ‘Bota Fora’ melhora a qualidade de vida dos moradores e ganha cada vez mais visibilidade no bairro Jacaré. A ideia da Clin é levar a iniciativa para outros bairros.