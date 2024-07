Aline Bernardes: abordando a beleza em encontro com mulheres no Olimpo - Divulgação

Publicado 26/07/2024 08:59

Niterói - Os cuidados com a beleza vão estar no centro das atenções, no próximo encontro do Clube do Vinho - Só Para Elas, dia 5 de agosto, às 19h30, no Olimpo. Com o tema "Como manter a beleza após os 40", a roda de conversa vai receber a especialista em estética dermatológica Aline Bernardes. Ela é gestora da Corps Clinic e integra o grupo Somos Empreendedoras.

“Com o passar dos anos, a percepção sobre envelhecimento e beleza tem se transformado significativamente. Para a mulher contemporânea, que trabalha e se dedica a diversas áreas da vida, sentir-se bonita é um reflexo de sua força e resiliência, ato de autocuidado e amor próprio. Assim é possível continuar brilhando em todas as fases da vida”, diz Aline Bernardes, que é mestranda em Harmonização Facial pelo European Face Institute, de Portugal, tem 17 anos de experiência e mais de 1200 pacientes atendidos.

Além da especialista, a próxima edição Clube do Vinho - Só Para Elas terá também como atrações a música do saxofonista Rafael Gomes e o menu do Olimpo incluso. As reservas para o encontro podem ser feitas através do WhatsApp (21) 99956-5000, com a equipe Cacau Dias. O restaurante fica na Estação Hidroviária de Charitas, em Niterói.