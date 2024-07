Rodrigo Neves: aclamado pela população de Niterói na Convenção do PDT - Divulgação

Rodrigo Neves: aclamado pela população de Niterói na Convenção do PDTDivulgação

Publicado 27/07/2024 18:02 | Atualizado 27/07/2024 18:58

Niterói - Cerca de 7 mil pessoas lotaram o Clube Canto do Rio, nesse sábado (27), no Centro, para a convenção do PDT que escolheu Rodrigo Neves como candidato a Prefeito e Isabel Swan Vice-Prefeita pela Coligação ‘Por Amor a Niterói’. Lideranças dos 14 partidos que compõem a coligação estiveram presentes.



A importância de Rodrigo Neves no cenário político do estado e do país agregou políticos de várias correntes e pensamentos como a Federação Brasil Esperança (PT - PV - PC do B), MDB, Cidadania, PSDB, União Brasil, Republicanos, Rede, PSB, entre outros. Nomes de peso estiveram na convenção, como o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi; o ex-ministro das Comunicações Miro Teixeira; a presidente estadual do PDT, deputada Martha Rocha; o deputado federal e ex Presidente do Flamengo, Bandeira de Melo (PSB); a deputada federal, Jandira Feghali (PC do B); o deputado federal, Marcos Tavares (PDT), os deputados estaduais Vitor Júnior (PDT), Comte Bittencourt e Verônica Lima (PT) e os ex-candidatos a prefeito Felipe Peixoto, Deuler da Rocha e Juliana Benício.



O ministro Carlos Lupi destacou a lealdade e o compromisso do prefeito Axel Grael. E disse que Niterói será cada vez mais exemplo para o país. “Com competência, experiência e amor pelo povo, a nova eleição de Rodrigo Neves para prefeito representa, cada vez mais, os avanços de Niterói. O padrão PDT de governar seguirá fortalecido e reconhecido no Rio de Janeiro e pelo Brasil”, ressaltou Lupi.



Outros dois ministros do governo federal enviaram vídeos declarando apoio ao candidato Rodrigo Neves. Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, destacou que a parceria com Rodrigo vai garantir a ampliação de investimentos federais firmados com o prefeito Axel Grael, além de novos projetos para Niterói. Já a Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana dos Santos também se disse motivada a firmar parcerias com Rodrigo Neves e lembrou a importância histórica de Niterói para os movimentos populares.



O Presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que tem fortes laços familiares e políticos com a cidade, lamentou não poder estar na convenção, por estar representando a Embratur na Olimpíada de Paris, mas mandou um vídeo declarando seu apoio a Rodrigo e Isabel Swan. “Niterói tem um caminho, tem um projeto e a cidade pode melhorar ainda mais. Niterói não merece correr qualquer risco, por isso, com muita certeza e convicção, vou caminhar ao lado de Rodrigo Neves nessa eleição”, disse Freixo.



A candidata a vice-prefeita Isabel Swan (PV), que está disputando a Olimpíada de Paris, também enviou um vídeo dizendo que, antes de vencer as eleições junto com Rodrigo, espera reforçar a seleção de mulheres que representam Niterói e o Brasil nos jogos olímpicos. Outras lideranças, militantes, vereadores e candidatos de diversos partidos também marcaram presença no evento – como Gabriela Linhares, Luiz Justino e Ricardo Mouzer, entre outros.



A atriz e gestora cultural Gabriela Linhares sonha em ver mais mulheres na casa legislativa. “Niterói tem em sua maioria eleitoras e, atualmente, só temos uma representante na Casa do Povo. Precisamos eleger mulheres, esse é o exemplo que fica quando temos uma candidata a vice-prefeita como a campeã Isabel Swan”, disse a candidata à vereadora pelo PDT.



Aclamado candidato por todos os convencionais presentes, Rodrigo Neves destacou alguns pontos prioritários que pretende investir logo no início do mandato. “Vamos começar 2025 com a mão na caneta e o pé no acelerador. Nós vamos começar reforçando ações da transição da economia de Niterói, dos royalties do petróleo para a economia do conhecimento, para economia criativa, para a economia do turismo, dos serviços, atraindo investimentos e gerando empregos, sobretudo para a juventude. Vamos reduzir o preço da tarifa do transporte público da cidade. E vamos resolver e acolher a população em situação de rua, com amor, com políticas integradas, além de concluir as obras e a revitalização do Centro”, afirmou.

No palco, animado pela festa dos militantes, Rodrigo ensaiou alguns passos de dança sob o refrão “O Rodrigo voltou, Rodrigo Neves dá um baile, em Niterói ele dá baile”. Ao encerrar a convenção, Rodrigo conclamou a população a defender a cidade de aventureiros e extremistas.



“Essa eleição não é sobre Rodrigo, não é sobre o Axel, nem sobre nossos adversários. Essa eleição é sobre aquilo que nos une: a defesa da democracia, o amor e o projeto de uma Niterói cada vez melhor. Nós vamos seguir protegendo Niterói das milícias, dos aventureiros, dos extremistas, do discurso do ódio e da intolerância. Nós juntos vamos transformar Niterói na melhor cidade para viver e ser feliz do Brasil”, encerrou Rodrigo.