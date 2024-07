Niterói: agentes limpam diariamente ralos e caixas de passagem e efetuam a lavagem de rede. - Reprodução

Publicado 26/07/2024 19:24

Niterói - O trabalho preventivo de limpeza de rios e canais é uma ação essencial para reforçar a resiliência na cidade. Com foco na prevenção e na sustentabilidade, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), efetuou a limpeza de 20.791 metros de rios e canais, 32.993 metros de redes de drenagem e 5.898 unidades de caixas de passagem desde o começo de 2024.

A conservação desses espaços está diretamente relacionada com o controle de ocorrências de alagamentos e inundações. A maioria tem limpeza duas vezes ao ano, mas há casos que ultrapassam esse número.

Paralelamente, os agentes da Seconser limpam diariamente ralos e caixas de passagem e efetuam a lavagem de rede em diversos pontos da cidade. Entre os rios e canais limpos no primeiro semestre do ano estão os canais do Baldeador, Poço Largo, Franklin Roosevelt (São Francisco), Ary Parreiras, Amendoeira, Forte do Rio Branco, Maceió, Campo de São Bento, São José, Preventório, Fórum Largo da Batalha, Cubango, Taubaté, Avenida Washington Luís (Centro), além dos rios Várzea das Moças, Santa Rosa e Canoas.

Em julho, as equipes já limparam caixas e ralos em Piratininga, Badu, Serra Grande, São Francisco, Centro, Icaraí, Charitas, Itaipu, Maravista, Ponta da Areia, Barreto, Largo da Batalha e Cafubá.