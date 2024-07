Niterói: vistorias em transportes começam na primeira segunda-feira do mês de agosto - Alex Ramos

Publicado 29/07/2024 15:47

Niterói – A Prefeitura vai iniciar a vistoria dos coletivos (ônibus, transportes de fretamento, frete e carga e de turismo) na próxima segunda-feira (5). O mês de agosto também será a vez dos táxis com registro na porta que vão do número 1301 a 1909. A vistoria anual é obrigatória e realizada pela Subsecretaria de Transportes (SST). Os formulários para agendamento estão disponíveis no site https://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/transporte.html . Até o fim dessa semana, ainda é possível regularizar a situação dos transportes escolares que rodam no município.A entrega dos documentos e agendamento são realizados na sede da Subsecretaria de Transportes, no Caminho Niemeyer. O objetivo é manter a segurança dos usuários dos transportes através da fiscalização dos veículos, documentos e estado de conservação dos mesmos. Os veículos que não realizarem a vistoria 2024, dentro do período estabelecido, poderão ser multados.A Portaria SMU/SSTT Nº 0139/2024 foi publicada no Diário Oficial do dia 5 de junho e estabelece todas as regras para cada tipo de transporte. Para realizar o agendamento da vistoria é necessário imprimir e preencher o requerimento e depois entregar na sede da SST (Rua Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Caminho Niemeyer, atrás do Terminal Rodoviário João Goulart - Centro) junto com os documentos solicitados no requerimento.Para requerimento realizado por terceiros é necessária a procuração específica para fins de vistoria do ano vigente, com firma reconhecida por autenticidade. Quando a procuração for oriunda de fora do território nacional, deve vir acompanhada do postulado do Tratado de Haia.