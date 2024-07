Projeto Cuida Bem de Mim: primeira edição do Arraiá Solidário aconteceu no último dia 28, em Icaraí - Hyury Duarte

Publicado 29/07/2024 15:42

Niterói - O Projeto Social Cuida Bem de Mim realizou neste domingo (28), em Icaraí - na rua Ministro Otávio Kelly com Ary Parreiras - a sua primeira edição do Arraiá Solidário Cuida Bem de Mim.

Cerca de 300 pessoas participaram do evento e, além de se divertirem com as atrações musicais, barraquinhas de brincadeiras e se deliciarem com diversas opções de comidas típicas, praticaram a solidariedade, já que a entrada era um kg de alimento não perecível. Toda doação arrecadada será distribuída às instituições sociais, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O arraiá foi organizado com o intuito de chamar atenção para o projeto social Cuida Bem de Mim, idealizado em 2018 por Bernardo Medeiros, filho do cantor Dalto. Ele escolheu o nome do projeto como uma forma de homenagear o seu pai, compositor de um dos maiores sucessos dos anos 80, “Muito Estranho (Cuida Bem de Mim) ”. Durante o evento, o cantor recebeu uma homenagem da cantora Priscila Frade, que tocou o hit em ritmo de forró.