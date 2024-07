Luciana Oliveira: ministrando oficina para voz na Casa Aprendiz Musical do Fonseca - Marcio Sili

Publicado 30/07/2024 15:41

Niterói - Na última semana de férias dos alunos do Programa Aprendiz Musical, foi oferecida uma atividade complementar que ajuda muito no desenvolvimento vocal dos estudantes. A oficina ‘Saúde Vocal na Voz Cantada e na Voz Falada’, ministrada pela fonoaudióloga e especialista em voz Luciana Oliveira, aconteceu na última quarta-feira (24), das 14h às 18h, na Casa Aprendiz Musical Professor Aníbal Bragança. A ideia da oficina é despertar nos alunos a busca de um bom estudo sobre sua própria voz. É um pontapé inicial para a autogestão da voz.

“Estamos em um ciclo de palestras. Estou falando sobre a voz, em uma tarde de reflexão para professores e alunos, onde abordamos a fisiologia vocal, os cuidados com a voz e, também, as melhores técnicas para o uso da voz. Como eu trabalho nas especialidades de voz falada e voz cantada, estou focando no teatro musical, já que os alunos irão apresentar um espetáculo no fim do ano”, explicou a professora.

Luciana explica que consegue perceber a musicalidade e a aptidão de cada aluno – já que cada voz apresenta características específicas. “Umas vozes são mais operísticas, outras mais ágeis, algumas são mais pesadas, ou maiores e menores, enfim. Existe uma gama de variedades. A partir deste entendimento é possível escolher melhor o repertório, estilo e estética, além de fazer a classificação vocal”, exemplifica a especialista. “Um trabalho sério na área de voz envolve vários profissionais. Tem a saúde respiratória, muito importante para o cantor, ator, dublador e locutor. Ele tem que estar sendo acompanhado por fonoaudiólogo, professor de canto, otorrino e até nutricionista. Todo esse olhar conjunto e técnico é fundamental para dar a base necessária direcionada ao uso correto e a função específica da voz”, diz Luciana.

“Os alunos me receberam muito bem, a estrutura da casa é perfeita e todos estão muito interessados e fazendo muitas perguntas. Alunos de idades diferentes, buscando o aprendizado sobre o tema”, encerrou a professora.



ANÍBAL BRAGANÇA

O Professor, editor e livreiro Aníbal Bragança – que dá nome ao novo espaço do Programa Aprendiz – foi um grande nome da cultura de Niterói. Nasceu em Santa Maria da Feira, em Portugal, e chegou ao Brasil aos 12 anos de idade – quando se instalou em Niterói. Fundou a Livraria Encontro, mais tarde rebatizada como Pasárgada, que marcou a história da cidade. Além disso, era pesquisador sênior da área de estudos do livro, da história editorial, da leitura e das políticas públicas para a área no Brasil e foi diretor da Editora da Universidade Federal Fluminense.

NOVA SEDE



A Casa Aprendiz Musical Professor Aníbal Bragança recebe cerca de 380 alunos e conta com dois andares climatizados, nove salas de aula, biblioteca, estúdio de gravação e auditório com cerca de 240 metros quadrados. A Casa Aprendiz ainda tem cozinha, refeitório, área de estudos com computadores, recepção, banheiros, pátios e varanda. O polo recém-inaugurado do Programa Aprendiz é a primeira filial na cidade e o primeiro centro cultural da Zona Norte de Niterói.