Os novos uniformes terão dois modelos: laranja com azul e branco com azul, além de um especial para goleiro, todos em moldes masculino e feminino - Divulgação

Publicado 30/07/2024 10:23

Niterói – A Prefeitura, através da Secretaria e Fundação Municipal de Educação, está distribuindo uniformes para os estudantes que irão participar dos Jogos Escolares de Niterói (JEN). Estão sendo contempladas as 15 unidades inscritas na competição, com mais de 1,5 mil uniformes - entre camisas (com ou sem manga), bermudas e meias - e quase 2 mil pares de calçados (tênis e chuteiras). Além dos uniformes, também estão sendo entregues materiais para o treinamento das equipes, como bolas, colchonetes, luvas e caneleiras, entre outros.

Os novos uniformes terão dois modelos: laranja com azul e branco com azul, além de um especial para goleiro, todos em moldes masculino e feminino. Além deles, estão sendo entregues no total 120 bolas para futsal, futebol de campo, futebol society, basquete, vôlei, handebol e rugby. O investimento em esporte ainda inclui outros equipamentos importantes para os treinos feitos na escola, como kit cone, kit de colchonetes, bolas com guizo, redes de vôlei, bolsas esportivas e bombas para bolas.

Todas as escolas da rede municipal de Educação de Niterói que se inscreveram no JEN estão recebendo os kits, de acordo com as modalidades que vão competir. O objetivo dos novos equipamentos é auxiliar no desenvolvimento dos estudantes na área do esporte, e incentivar as turmas para que os alunos tenham novas vivências coletivas.

Complexo Esportivo

O novo Centro de Treinamento “Niterói Joga em Rede”, no Barreto, Zona Norte da cidade, está passando por obras. O local vai oferecer toda infraestrutura para treinamento de alta performance, com objetivo de preparar os atletas para as competições do JEN. O novo centro da Rede Municipal de Educação também terá um espaço dedicado à tecnologia e conhecimento, com um polo de robótica, além de clubes de ciência e matemática. Os profissionais de educação também encontrarão um espaço dedicado a eles, com um centro de formação continuada. No local, ainda serão oferecidos cursos, palestras e seminários que promovam o desenvolvimento dos processos pedagógicos dos servidores.