Pagode do Silverio: uma atrações do projeto Arte na RuaDivulgação

Publicado 30/07/2024 15:53

Niterói - O mês de agosto começa com muita música e apresentação de capoeira e teatro infantil no projeto Arte na Rua, da Fundação de Arte de Niterói. As apresentações gratuitas continuam se espalhando pela cidade e nessa semana percorre os bairros do Centro, Icaraí, Santa Bárbara, Itaipu e Engenho do Mato. É arte sem fronteiras, acessível a todo mundo.



Na sexta-feira, 02 de agosto, às 11h30, quem gosta de marchinha de carnaval não pode perder a apresentação da banda Abre Alas, que irá fazer o resgate das melhores marchinhas dos antigos carnavais, cantando e contando histórias das canções inesquecíveis que fizeram muito sucesso e se tornaram clássicos da nossa música popular. A apresentação acontece na Praça das Águas, na Amaral Peixoto.

No sábado, dia 03 de agosto, às 11 horas, a criançada poderá assistir no Horto de Itaipu, a apresentação do infantil “Histórias da Carochinha”, que conta à história de Zezinho, um menino muito levado que insiste em não dormir, só pensa em brincar e contar histórias com sua mãe, que já exausta de tanto trabalhar durante todo dia, ainda precisa ficar contando várias histórias para fazer Zezinho dormir!!! O espetáculo é formado por várias histórias contadas em forma de músicas, cantadas através dos tempos, de geração em geração!!!



Quem gosta de capoeira, não pode perder a apresentação que o Mestre Leo Cabaré, discípulo do Mestrissimo Aranha, fará no Morro do Cavalão, na Associação San Cipriano de Capoeira, onde ele tem um projeto voluntário a mais de 30 anos. Já em Santa Bárbara, na Praça João Saldanha, às 18h tem Pagode do Silvério, trazendo muito samba de raíz, sem deixar passar os sambas de enredos, músicas da atualidade e aquele retrôzinho que o público sempre gosta.



No domingo, 04 de agosto, o Engenho do Mato recebe às 18 horas, o Grupo Sintonia convidando Cacau Campos para apresentar um repertório voltado principalmente aos sucessos dos anos 60, 70 e 80, além de obras atuais. Às 20 horas, é a vez do Grupo Nova Versão animar a galera com muito samba e pagode.



O Projeto



Composto por diversas atrações semanais gratuitas, o Arte na Rua é um circuito das artes que percorre ruas, praças e outros espaços públicos de Niterói, afirmando o potencial criativo da cidade e valorizando a ocupação dos territórios públicos, partindo do princípio que as ruas são livres para as manifestações artísticas: arte pública, urbana, livre, popular e democrática, conforme determinam as Leis Municipais 3017/13 e 3057/13.



Parte do compromisso da FAN de transformar nossa cidade, na Cidade da Cultura, o Arte na Rua prioriza artistas niteroienses, sabendo da importância de fomentar e auxiliar na distribuição da produção local, mas reconhece o valor de promover apresentações de artistas de outras cidades, promovendo intercâmbio cultural. O projeto já é uma referência para a democratização da cultura em Niterói e, em 10 anos de atuação, passou por diversos bairros da cidade, percorrendo e consolidando diversos pontos de convivência da cidade. Foram contempladas mais de 1.000 apresentações, distribuídas entre variadas linguagens.



SERVIÇO



Atração: Abre Alas

Data: 02 de agosto

Horário: 11:30 horas

Local: Praça Das Águas

Endereço: Av. Amaral Peixoto – Centro



Atração: Histórias da Carochinha

Data: 03 de agosto

Horário: 11 horas

Local: Horto de Itaipu

Endereço: R. Dr. Pálvaro da Silva - Maravista, Niterói



Atração: Associação San Cipriano de Capoeira

Data: 03 de agosto

Horário: 16 horas

Local: Em frente a Creche Comunitaria Irmã Catarina

Endereço: Alameda Paris, 1038 - Morro do Cavalão



Atração: Pagode do Silvério

Data: 03 de agosto

Horário: 18 horas

Local: Praça João Saldanha

Endereço: Desembargador Nestor Rodrigues Perlingeiro s/n



Atração: Grupo Sintonia convida Cacau Campos

Data: 04 de agosto

Horário: 18 horas

Local: Praça do Engenho do Mato

Endereço: Avenida Irene Lopes Sodré - Engenho do Mato



Atração: Grupo Nova Versão

Data: 04 de agosto

Horário: 20 horas

Local: Praça do Engenho do Mato

Endereço: Avenida Irene Lopes Sodré - Engenho do Mato