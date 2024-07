Câmara Municipal de Niterói: passe livre digital é aprovado na casa - Reprodução

Câmara Municipal de Niterói: passe livre digital é aprovado na casaReprodução

Publicado 31/07/2024 09:18

Niterói - O vereador Anderson Pipico aprovou nesta terça-feira, 30 de julho, por unanimidade, a Lei do Passe Livre digital para os alunos da rede pública municipal. A proposta vai garantir o acesso a navegação de internet gratuita aos estudantes das escolas municipais de Niterói a partir da distribuição de pontos de acessos remotos e chip de dados móveis.

“Muitos estudantes ainda não conseguem estudar de forma remota em suas residências, por conta da dificuldade de acesso à internet, e a Lei visa reduzir essa carência, proporcionando aos estudantes das escolas públicas municipais a oportunidade de acesso à internet” explica o vereador

Essa Lei visa viabilizar o acesso do município ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, ressaltando a importância da boa relação do município com o Governo Federal.

Recentemente o vereador participou da apresentação da carta de recomendações deliberada pela Assembleia Cidadã, coordenada pela Prefeitura Municipal de Niterói através do Escritório Geral de Projetos, a Secretaria de Participação Social e a Secretária de Ciências e Tecnologia, tendo sido realizada pelos institutos Delibera Brasil e Rede Conhecimento Social. Na carta , representantes da sociedade civil de Niterói apontaram diretrizes para a universalização ao acesso à Internet na cidade, destacando a importância dessas ações nos territórios mais vulneráveis.