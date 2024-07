A lavagem é feita de forma periódica com águas de reuso e o auxílio do caminhão-pipa - Divulgação

Publicado 31/07/2024 08:53

Niterói - Equipes da Prefeitura de Niterói iniciaram, nesta terça-feira (30), o serviço de varrição e lavagem do Túnel Charitas-Cafubá. Para a realização do serviço, que é executado pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), foram mobilizados 10 funcionários que utilizaram equipamentos especializados e uniformes de alta proteção, o F1. A limpeza e a lavagem foram realizadas nos dois sentidos do túnel e terminaram às 15hs.

A Clin faz regularmente esta operação para a manutenção e limpeza das galerias. A lavagem é feita de forma periódica com águas de reuso e o auxílio do caminhão-pipa. Ainda de acordo com o setor operacional da empresa, o serviço é sempre realizado durante o período da manhã e nos dias úteis.