Deputado Estadual Vitor Junior e Fernanda Sixel: medalha TiradentesDivulgação

Publicado 31/07/2024 19:04

Niterói - O deputado estadual Vitor Junior (PDT) entrega, na próxima segunda-feira (5), a medalha Tiradentes para a conselheira do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres de Niterói e presidente da Ação Mulher Trabalhista de Niterói, Fernanda Sixel. A homenagem, de acordo com o parlamentar, é um reconhecimento por todo o trabalho realizado por Fernanda Sixel, nos últimos anos, no enfrentamento à violência contra as mulheres. A solenidade será realizada no Palácio Tiradentes, no Centro do Rio, às 18 horas.

"O trabalho desenvolvido por Fernanda vem ganhando reconhecimento nacional e colocou Niterói na vanguarda das ações garantidoras dos direitos das mulheres. O enfrentamento à violência contra as mulheres e a necessária mudança cultural que ainda legitima a desigualdade de gênero é a missão do trabalho da Fernanda", enfatiza Vitor Junior, ressaltando que apesar das conquistas históricas, ainda há muito o que se fazer no enfrentamento à violência contra as mulheres.

O parlamentar destaca também que, o período em Fernanda esteve à frente da Coordenadoria de Política e Direitos das Mulheres (Codim), organismo municipal da prefeitura de Niterói, implementando importantes projetos como o Auxílio Social para Mulheres em Situação de Violência e construindo políticas voltadas a autonomia econômica da mulher, com a criação do Espaço Empreender Mulher, além da ampliação de equipamentos, como o Núcleo de Atendimento à Mulher (Nuam) da Prefeitura, em parceria com o Plaza Shopping. Também foram desenvolvidas ações como a abertura da Sala Lilás 24 horas e a criação da Comissão de Ética e Integridade da Mulher, que apura as denúncias de assédio no âmbito da Prefeitura, entre outras iniciativas na prevenção e acolhimento dessas mulheres.

"A trajetória da Fernanda Sixel também foi marcada pela idealização e fundação, como primeira dama de Niterói, em 2013, do Movimento Social Niterói Mais Humana, que tem o objetivo de promover a participação social nas ações desenvolvidas em Niterói, fortalecendo o Terceiro Setor e as suas relações com o Setor Produtivo e o Poder Público. Com esta iniciativa, foi possível tirar do papel ações em parceria com o terceiro setor da cidade e sociedade civil. A Niterói Mais Humana viabilizou ações e metas possíveis de serem alcançadas, trabalhando para que Niterói, de fato, se tornasse uma cidade cada vez mais justa e humana, estimulando a responsabilidade social”, afirma o parlamentar.

Sobre Fernanda Sixel

Fernanda Sixel é uma profissional com representatividade em diferentes áreas. Desde jovem, participa da vida política da cidade, integrando os movimentos sociais e estudantis. Graduou-se em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense (UFF) com pós-graduação em gerenciamento de projetos educacionais.

Fernanda Sixel, niteroiense, tem 49 anos, é casada há 30 anos com Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, mãe de três filhos: Mayara, Carlos Eduardo e Marina, e avó da Manuela, sua primeira neta. Como docente trabalhou voluntariamente na alfabetização de jovens e adultos em comunidades de Niterói. Foi professora das redes públicas municipal e estadual de Educação, permanecendo atualmente como servidora pública da FME/Niterói. Em 2007, compôs a equipe organizadora da 1ª Conferência de Educação Municipal, responsável pela elaboração do Plano Municipal de Educação de Niterói, e integrou-se ao Núcleo de Educação e Cidadania da UFF.

Como Designer de Interiores, com formação pelo DecorSalle e pelo Instituto Brasileiro de Design de Interiores (IBDI), desenvolve projetos residenciais e comerciais. Participou da Mostra Casa Design em 2013, 2014 e 2015.