Itacoatiara Big Wave: grandes nomes nacionais e internacionais do surf de ondas grandes convidados para a nova edição - Tony D'Andrea

Publicado 31/07/2024 17:10

Niterói - A partir desta quarta-feira (31), começa a janela para o Itacoatiara Big Wave 2024. Já com grandes nomes nacionais e internacionais do surf de ondas grandes convidados para a competição, os atletas têm até setembro para acumular pontos. Nesta edição, a prova na Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói: a premiação vai acontecer pela modalidade tow in, ou seja, selecionando as melhores “duplas” formadas por surfistas e pilotos de jet-ski. Além disso, o torneio também vai oferecer a categoria de bodyboarding. O evento tem o apoio da Prefeitura de Niterói através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Com um prêmio total de R$115 mil, os surfistas serão divididos nas categorias “Melhor Time Masculino”, “Melhor Performance Time Mulher-Homem” e “Maior Onda de Bodyboarding”. Não haverá um time somente feminino, pois ainda não há registro de mulher piloto profissional de jet-skis na modalidade tow in de ondas grandes, no grau de dificuldade de Itacoatiara.

A competição acontecerá em um único dia. Os atletas serão avisados da data prevista com sete dias de antecedência, após ser dado o Sinal Amarelo. Se, há cinco dias da prova, as condições adequadas para grandes ondas se manterem, o Sinal Verde é emitido e a data é confirmada.

Já estão confirmados no IBW 2024, que tem Marcos Monteiro como diretor de prova, “times” brasileiros como: Lucas Chumbo (BRA) e Pedro Scooby (BRA). Gabriel Sampaio (BRA) e Pedro Calado (BRA). Rodrigo Koxa (BRA) e Vitor Faria (BRA), José Anibal (BRA) e Tony Laureano (POR), Guilherme Hillel (BRA) e Bernarnardo Mackenzie (BRA), Daniel Rodrigues (BRA) e Ziul Andueza (BRA), Ilan Blank (BRA) e Felipe Cesarano (BRA), Paulo Nascimento (BRA) / Ian Cosenza (BRA), João Paiva (BRA) / Marcos Moraes (BRA), Vinicius dos Santos (BRA) / Pablo Bezerra (BRA), Henrique Vasquez (BRA) / Felipe Vinagre (BRA) e Thiago Jacaré (BRA) / André Paulista (BRA).

Nos times mistos já confirmaram presença: Michelle des Bouillons (BRA) e Ian Cocensa (BRA), Michaela Fregonese (BRA) e Kleber Pires (BRA), Hermine Bonvallet (FRA) e Lourenço Katzestein (POR), Flor Caram (ARG) e Rafael Tapia (CHI), Justine Dupont (FRA) e Lucas Chumbo (BRA) e Alessandra Marinelli (BRA).

Entre os surfistas estrangeiros na categoria masculina estarão no Itacoatiara Big Wave: Nic Von Rupp (POR) e Clement Roseyro (FRA), Lourenço Katzestein (POR) e Tomas Lacerda (POR), Andrew Cotton (ENG) e Ben Larg (ENG), Francisco Porcella (ITA), Eric Rebieri (FRA) e Willyam Santana (BRA) e Rafael Tapia (CHI) e Ignacio Salazar (PER).

Já em sua 6ª edição, o Itacoatiara Big Wave 2024 tem apoio da Prefeitura de Niterói e SESC-RJ, patrocínio institucional da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (RESEX), Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) e Instituto Estadual do Ambiente (INEA), patrocínio da Blank It, Track & Field, Guaraviton, Farbarato, Predialnet, Jappa da Quitanda, Nob Multisports, Puro Suco, Pura Seiva, Wesafe e Acierj.