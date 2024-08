Nadadores em Itaipu: circuito em aguas abertas - Eliezer Machado

Nadadores em Itaipu: circuito em aguas abertasEliezer Machado

Publicado 01/08/2024 13:34

Niterói - O clima olímpico vai inspirar participantes das provas de natação que acontecerão, na manhã de sábado (3), na Praia de Itaipu, em Niterói. O evento LIFE220 Águas Abertas terá atividades de mar aberto com adultos e crianças, em cinco modalidades, sendo quatro para nadadores e uma prova de canoa havaiana.

O evento valoriza a comunidade tradicional, com realização aprovada pela Reserva Marinha Extrativista de Itaipu e o apoio do projeto Conexão Circular Impacta Canto de Itaipu. Durante o dia, os integrantes do Conexão realizarão um mutirão de limpeza na praia e cuidarão da destinação correta dos resíduos gerados no evento.

LIFE220 busca valorizar a amizade e a formação de equipes locais, segundo a organização. A primeira prova começa com a travessia de dois quilômetros, com largada às 8h. A segunda, de um quilômetro, começa às 9h. Depois, às 10h, acontece a competição com canoa havaiana. A quarta prova de natação vai reunir crianças, em 400 metros, com largada às 10h15. A quinta e última prova será também uma travessia infantil de 200 metros, com largada às 10h30.

Os organizadores da LIFE220 explicam que horários poderão sofrer alguma alteração de acordo com as condições climáticas e quando julgarem pertinente para manter a segurança do evento, seguindo o lema “prevenir é salvar”.

As travessias de um e dois quilômetros terão participantes divididos em grupos por faixas etárias, para a premiação. Serão dez faixas, com a primeira indo até 19 anos e a última a partir de 60. As novidades do evento podem ser conferidas nas redes sociais, com @lifeguard220.