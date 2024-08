Adel (à esquerda) e Silverton (à direita) com a Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Niterói, Elana Costa - Edison Corrêa/SMDHC

Publicado 01/08/2024 16:53

Niterói - A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Niterói recebeu, nesta quarta-feira (31), Adel Bakkour, refugiado sírio que vem desempenhando um papel importante na promoção e defesa dos direitos humanos no estado. Adel tem atuado na orientação de iniciativas voltadas para a inclusão e a proteção de imigrantes e refugiados e coordenou o Centro de Referência de Atendimento ao Migrante (CRAI) no município do Rio de Janeiro, contribuindo para a melhoria do atendimento a esta população.



Ele coordenou também a Copa dos Refugiados no Rio de Janeiro, promovida pela ONG África do Coração, criando um espaço de visibilidade e dignidade para os refugiados por meio do esporte. Em 2018, atuou como assistente de pesquisa no projeto do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), onde mapeou o perfil socioeconômico dos refugiados no Brasil, fornecendo subsídios valiosos para a formulação de políticas públicas.