3ª edição da residência artística ?MANA ? Mulheres Artistas de Niterói Apresentam?: serão selecionadas seis artistas da cidade para a imersão musicalMaria Clara Miranda

Publicado 02/08/2024 08:52

Niterói - Cantoras, instrumentistas e produtoras musicais nascidas ou residentes nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro contarão com uma grande oportunidade para ampliarem seus conhecimentos artísticos e inserção no mercado da música. A Rebuliço, com o fomento do Programa Funarte Retomada 2023 – Música, o patrocínio da União Brasileira de Compositores (UBC) e apoio da Coordenadoria de Políticas e Direito das Mulheres de Niterói (Codim), está com inscrições abertas para a 3ª edição da residência artística ‘MANA – Mulheres Artistas de Niterói Apresentam’. Serão selecionadas 12 artistas para a imersão musical - seis de cada cidade -, que contará com oficinas, palestras, composições coletivas e gravações de músicas inéditas. As interessadas poderão se inscrever, gratuitamente, até 18 de agosto.

O programa de residência artística, que tem como alguns de seus objetivos promover, dar visibilidade e legitimar a presença das mulheres na indústria musical, terá duração de aproximadamente três meses, sendo realizado entre os dias 18 de setembro e 13 de dezembro de 2024, no formato híbrido. Serão três etapas: Capacitação e Composição, com quatro encontros presenciais e quatro online por videoconferência; Desenvolvimento de Arranjos e Ensaios, na qual quatro músicas criadas serão selecionadas pelas participantes e pela equipe do projeto para integrarem uma live session; e Gravação de Live Session — em uma nova diária presencial, as participantes realizarão a gravação coletiva ao vivo das quatro faixas em formato live session, sob as orientações de Carol Mathias, diretora musical do projeto, no recém-inaugurado Warner Music Space.

Na programação presencial, as participantes contarão com oficinas como Composição e criatividade, Percepção e expressão corporal e Improvisação musical. Já nas capacitações online, serão apresentadas palestras com foco em Comunicação e Imprensa Musical, Estratégias de Lançamento e Elaboração de Projetos para Editais. Todas as atividades serão ministradas por mulheres especialistas do mercado da música.



A cantora e diretora-presidente da UBC, Paula Lima, marcará presença para compartilhar sua trajetória artística e abordar os desafios enfrentados pelas mulheres no setor musical em uma palestra especial. Também será realizada uma oficina exclusiva sobre direitos autorais, conduzida pela coordenadora de Novos Negócios da UBC, Vanessa Schütt. A associação tem um histórico relevante de iniciativas focadas na participação da mulher na indústria da música, como o relatório anual 'Por Elas Que Fazem a Música’, levantamento pioneiro que mostra a participação da mulher no mercado, com o objetivo de promover debates sobre o equilíbrio de gênero na música.

“Após duas edições da residência e três anos sem realizar o projeto, queremos tornar esta edição ainda mais especial. Desta vez, contaremos com mais encontros presenciais entre as participantes, além de parcerias importantes, como a firmada com a UBC, a Warner Music Space e a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim). Também haverá a realização da gravação das músicas criadas pelas artistas em formato live session, resultando em um EP com produção e gravação profissionais e material audiovisual ao vivo que elas poderão utilizar futuramente para apresentar a curadores e programadores de casas de show. Nesta edição, estamos ainda ampliando as fronteiras do projeto, criando um intercâmbio entre artistas de Niterói e Rio de Janeiro”, conta a idealizadora da MANA, Flávia Salles.