Cirurgia em Niterói: procedimento cardíaco inédito no Brasil Divulgação

Publicado 02/08/2024 09:03

Niterói - Uma equipe médica do Rio de Janeiro entrou para a história na última terça-feira (30), com a realização de um procedimento inédito na cardiologia nacional, reunindo a combinação de algumas técnicas para a garantia da saúde do coração de um paciente idoso com múltiplas comorbidades e sintomas que não eram controlados por medicamentos, além de alto risco para a formação de trombose e eventos relacionados. O trabalho foi realizado no Hospital Icaraí, em Niterói, contando com a ablação de Fibrilação Atrial por PFA e Flutter Atrial por radiofrequência, seguido de oclusão percutânea da auriculeta esquerda.

As intervenções foram feitas pelos médicos Tayene Quintella, Nilson Araújo e Cláudio Munhoz que lideraram a complexa cirurgia, com o suporte do ecocardiografista Maximiliano Lacoste e do enfermeiro Diogo Braga como instrumentador. O procedimento contou com o suporte técnico das empresas Boston Scientific e RioMedical.

“Optamos pelo procedimento combinado devido aos riscos envolvidos e à complexidade do caso, permitindo que tudo fosse resolvido em um único ato cirúrgico e anestésico. A cirurgia, que teve duração de aproximadamente três horas, foi realizada com sucesso total e sem intercorrências. Este procedimento inovador representa um marco na cardiologia brasileira, sendo a primeira vez que as técnicas de ablação com mapeamento tridimensional, utilizando o PFA e a radiofrequência, associados a oclusão da auriculeta combinadas em um único procedimento no país, em menos de 60 dias após a disponibilidade da técnica de PFA no Brasil”, explica o cardiologista Tayene Quintella.