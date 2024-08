O programa promove a inclusão social de forma qualificada e desenvolve competências profissionais por meio de ensino técnico - Lucas Benevides

O programa promove a inclusão social de forma qualificada e desenvolve competências profissionais por meio de ensino técnicoLucas Benevides

Publicado 02/08/2024 17:38

Niterói – A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Participação Social, divulgou o resultado da primeira etapa de seleção dos candidatos para a terceira edição do Programa Niterói Jovem Eco Social. O programa capacita jovens profissionalmente e oferece educação ambiental e noções de desenvolvimento humano. Foram 1817 inscrições nesta fase inicial. Do total de inscritos, 700 candidatos foram selecionados para avançar para a próxima etapa do processo seletivo. O Programa Niterói Jovem Eco Social já formou 900 jovens de 37 comunidades de Niterói. Nesta edição, será executado pelo Senac e Instituto Três Romãs. O resultado pode ser conferido no site: https://abrir.link/CGjPe.

Os alunos convocados receberão orientações específicas sobre o local e os horários da segunda fase, que ocorre nos dias 15 e 16 de agosto. Essas informações serão enviadas individualmente a cada um dos selecionados através dos contatos disponibilizados pelos jovens no momento da inscrição. O programa vai disponibilizar 600 vagas em cursos profissionalizantes, agora em parceria com o Senac. As atividades de educação ambiental serão executadas pelo Instituto Três Romãs através de agentes de campos dos locais atendidos.

O programa, com duração de 20 meses, promove a inclusão social de forma qualificada e desenvolve competências profissionais por meio de ensino técnico. Em contrapartida, os alunos atuam em ações como reflorestamento, manutenção de recursos hídricos, ações preventivas de queimadas, e atividades que promovem a manutenção e a sinalização de trilhas da cidade. Durante o projeto, além da bolsa-auxílio de R$ 781, os jovens receberão auxílio transporte e alimentação.