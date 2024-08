Memorial Roberto Silveira: local de encontro de fãs do RPG no próximo sábado - Reprodução

Publicado 05/08/2024 19:26

Niterói – No próximo sábado (10), das 11 às 19 horas, acontece o evento gratuito RPG Connect no Memorial Roberto Silveira, que fica no Caminho Niemeyer. Os fãs do jogo vão poder se reunir em um local de excelente acesso e conforto – com vista para a Baia de Guanabara.



O ingresso gratuito pelo ser retirado pelo Sympla, no link https://www.sympla.com.br/evento/rpg-connect-caminho niemeyer/2558848?referrer=www.google.com

SOBRE O RPG



Role-playing game, também conhecido como RPG (em português: "jogo narrativo", "jogo de interpretação de papéis" ou "jogo de representação"), é um tipo de jogo em que os jogadores assumem papéis de personagens e criam narrativas colaborativamente.