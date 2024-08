Waldemar Zveiter: cidade de Niterói está de luto pela perda do jurista - Reproducão

Publicado 03/08/2024 20:02

Niterói - A Prefeitura decretou luto oficial de três dias na cidade em razão do falecimento do jurista Waldemar Zveiter, aos 92 anos.

O jurista nasceu em Minas Gerais e se radicou em Niterói. Waldemar Zveiter foi ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ) e procurador-geral da Prefeitura de Niterói.

O jurista Waldemar Zveiter será enterrado neste domingo, às 13h, no Cemitério Israelita do Caju, na Zona Portuária do Rio.