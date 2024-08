Reserva Cultural: espaço vai receber o Festival de Boteco com shows e gastronomia - Reprodução

Reserva Cultural: espaço vai receber o Festival de Boteco com shows e gastronomiaReprodução

Publicado 05/08/2024 19:39

Niterói - Após o sucesso do Arraiá “Que Se Chama Amor”, que movimentou a cidade com grandes shows e comidas típicas, chegou a hora do Festival de Boteco. O evento segue o formato de feira que tanto agradou, e vem com uma programação de tirar o fôlego. Com entrada gratuita, o evento celebra a tradição dos botecos com muita música, gastronomia e diversão.



Serão três dias repletos de música ao vivo, comidas deliciosas e a oportunidade de conhecer as histórias dos tradicionais botecos. Com bandas de pagode e samba da cidade, o festival promete animar toda a família.



PROGRAMAÇÃO:



23 de Agosto – Sexta-feira



17h: DJ Victor Mello

20h: Pagode do Mullatto (1º Set)

21h30: DJ Victor Mello

22h30: Pagode do Mullatto (2º Set)

1h: Encerramento



24 de Agosto – Sábado



12h: DJ Victor Mello

14h: Atração Infantil

17h: Roda de Samba do Celeiro (1º Set)

18h30: DJ Victor Mello

19h30: Roda de Samba do Celeiro (2º Set)

21h: DJ Victor Mello

22h: Que Se Chama Amor (1º Set)

23h30: DJ Victor Mello

00h: Que Se Chama Amor (2º Set)

1h: Encerramento



25 de Agosto – Domingo

12h: DJ Victor Mello

14h: Atração Infantil

17h: Pagode da Bella

19h: Roda de Samba do Candongueiro (1º Set)

20h30: DJ Victor Mello

21h30: Roda de Samba do Candongueiro (2º Set)

1h: Encerramento