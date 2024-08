Niterói: obras do Complexo Esportivo seguem na Concha Acústica - Leonardo Simplício

Publicado 05/08/2024 19:48

Niterói - A Prefeitura está trabalhando na segunda fase das obras do Complexo Esportivo de Niterói. A reforma, que é realizada pela Empresa Municipal de Moradia, Saneamento e Urbanização (EMUSA), garantirá que o espaço continue sendo um local apropriado para a realização de shows e eventos. A primeira parte, que já foi entregue para a população, é usada diariamente por cerca de mil jovens e crianças inscritas em aulas esportivas.

Atualmente, as equipes trabalham na execução da estrutura do Ginásio Poliesportivo, que terá capacidade para 2 mil pessoas. O projeto do equipamento foi elaborado com ênfase na sustentabilidade, incorporando um sistema de captação de água da chuva para reutilização na irrigação do próprio parque.

O vestiário localizado atrás do campo de futebol com grama sintética foi finalizado, enquanto o local do antigo palco e seus respectivos vestiários estão atualmente em fase de acabamento. Esta reforma garantirá que o espaço continue sendo um local apropriado para a realização de shows e eventos.

Na primeira fase do projeto, concluída em 2023, foram entregues o campo de futebol com grama sintética e as quadras de vôlei de praia, tênis e poliesportiva, além de arquibancadas, vestiários, academia para a terceira idade e parte da pista de caminhada. Os equipamentos têm padrão internacional, com princípios de sustentabilidade e serão 100% acessíveis.

Com um investimento total de R$ 97,6 milhões, o Parque Poliesportivo também contará com a construção de uma piscina, intervenções de paisagismo, além da criação de bosques distribuídos por toda a área.