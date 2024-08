Iluminação pública: no calçadão da praia, as novas luminárias estarão voltadas para a areia para estimular a prática esportiva durante a noite - Lucas Benevides

Publicado 06/08/2024 21:14

Niterói - A Prefeitura avança na implantação de mais lâmpadas de LED na orla com o objetivo de melhorar a estrutura para quem pratica esporte nas areias de Icaraí. O serviço é realizado pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e também vai contemplar as ruas internas do bairro e do Jardim Icaraí, além de comunidades como Preventório, Morro do Estado, Cavalão, Cutia, Vila Ipiranga, Lara Vilela, Chácara e Arroz.

Niterói já ultrapassou a marca de 7 mil lâmpadas de LED instaladas apenas em 2024, em todas as regiões da cidade. As lâmpadas são conhecidas por sua eficiência energética e proporcionam uma redução de 50% no consumo de energia, além de demandarem menos manutenção e possuírem maior durabilidade.

No calçadão da praia, as novas luminárias estarão voltadas para a areia para estimular a prática esportiva durante a noite. Ao todo, serão 33 postes, cada um com seis lâmpadas na potência de 960 W. As pedras do Índio e de Itapuca também ganharão atenção especial: serão cinco postes com quatro projetores cada também de 960 W.

Na próxima fase, as ruas internas de Icaraí e do Jardim Icaraí receberão os LEDs. Vale lembrar que a Praia de Icaraí já conta com iluminação de LED voltada para o calçadão.

Economia e durabilidade são dois pontos fortes das luminárias de LED. A previsão é de que Niterói atinja em 2024 a marca de 30% da sua iluminação pública com LED.