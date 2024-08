Rodrigo Neves: agora com apoio do Partido da Mulher Brasileira - Reprodução

Rodrigo Neves: agora com apoio do Partido da Mulher BrasileiraReprodução

Publicado 06/08/2024 12:18

Niterói - O partido da Mulher Brasileira (PMB) desembarcou da Coligação Niterói Pode Mais e declarou apoio a Rodrigo Neves (PDT) para a Prefeitura de Niterói. O vice-presidente nacional do PMB, Kiko Haidar, destacou que a decisão do diretório nacional foi unanime e ressaltou que o partido resolveu caminhar com Rodrigo porque é a melhor e mais concreta proposta.

“A gente não pode ficar se aventurando com pessoas inexperientes. A intervenção nacional foi necessária porque o partido em Niterói tomou um rumo muito diferente dos ideais da sigla. Inclusive a presidente nacional do PMB, Suêd Haidar, foi uma das fundadoras do PDT de Rodrigo Neves e tem alinhamento com o pensamento trabalhista. A decisão foi fundamentada no estatuto do próprio partido”, afirmou Kiko.